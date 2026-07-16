تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار توازن به نمایندگان چهارمحال و بختیاری / ۷۵ هزار میلیارد ریال برای تکمیل ۲۳ طرح حیاتی پیش بینی شد

یحیی رمضانی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفت: مجموع اعتبارات چهارمحال و بختیاری در جدول ۱۰ ج قانون بودجه ۸۱ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال است که از این مبلغ، ۳۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال ابلاغ شده و ۳۲ هزار میلیارد ریال دیگر نیز توزیع می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات اعتبارات ابلاغی امسال، تصریح کرد: هفت هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار متوازن، ۹ هزار و ۱۳۰ میلیارد ریال سهم ۲ درصد نفت و گاز، ۸۰۰ میلیارد ریال از محل ۲۷ صدم درصد ارزش افزوده، ۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد ریال اعتبارات انتقالی از ملی به استانی و ۲ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال نیز سهم اعتبارات متوازن استان است.

رمضانی در مورد اعتبارات بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: از مجموع پنج هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال این اعتبارات در استان، تاکنون چهار هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: از کل اعتبارات توازن در چهارمحال و بختیاری به مبلغ ۵۱ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال، یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

وی افزود: این اعتبارات شامل ۳۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد ریال توازن ملی، ۸۵۶ میلیارد ریال سهم صدا و سیما، ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال توازن استانی و پنج هزار میلیارد ریال محرومیت‌زدایی است.

رمضانی درباره تغییرات اعتبارات ۲ درصد نفت و گاز یادآور شد: تا سال ۱۴۰۴ این اعتبارات به تمامی فصل‌های بودجه‌ای شهرستان‌های لردگان، فلارد، خانمیرزا، اردل، کوهرنگ و بخش ناغان اختصاص می‌یافت، اما از سال ۱۴۰۵ بر اساس مصوبه هیات وزیران، تنها به فصل‌های آموزش و پرورش، حمل‌ونقل، منابع آب، بهداشت، درمان، فرهنگی، محیط زیست، زیرساخت‌های صنعت، معدن و تجارت، فناوری و اطلاعات و مسکن تعلق خواهد گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ هشت هزار میلیارد ریال، بر پایبندی به قوانین و دستورالعمل‌های بودجه‌ای تأکید کرد و گفت: در پیوست قانون بودجه ۱۴۰۵ برای تکمیل ۲۳ طرح استان، ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته (۳۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال) رشد ۱۱۱ درصدی داشته است.

وی همچنین از توزیع بیش از ۳۲ هزار میلیارد ریال اعتبارات متوازن برای اتمام طرح‌های حیاتی اولویت‌دار در استان خبر داد و افزود: یک‌هزار و ۸۰ میلیارد ریال پروژه در حوزه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در راستای نشان‌دار کردن مالیاتی اعلام شده و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز از ظرفیت بند خ اختصاص یافته است.

رمضانی اظهارداشت: هم‌اکنون ۱۸۱ طرح راکد و ۵۴۸ پروژه نیمه‌تمام در استان وجود دارد، تأکید کرد: تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها در اولویت استان قرار دارد و برای رسیدن تمامی شاخص‌های استان به تراز استاندارد و نرمال، به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان (۲۳۰ همت) اعتبار نیاز است.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و سند آمایش سرزمینی، مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم را رفع ناترازی‌ها، مهار تورم، رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم برشمرد.

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