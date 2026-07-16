اجرای مطالبات قانونی بازنشستگان و کارگران نباید بیش از این به تأخیر بیفتد/ جامعه کارگری زیر فشار تورم و گرانی نیازمند حمایت است

به گزارش ایلنا، علی راستگو امروز ۲۵ تیر در مراسم گرامیداشت هفته تامین اجتماعی که با حضور مسئولین استان و تشکلات کارگری برگزار شد، با بیان اینکه بخش عمده حق بیمه توسط کارگران و کارفرمایان پرداخت می‌شود، اظهار کرد: امروز کارگران با وجود سال‌ها تلاش و پرداخت حق بیمه، با مشکلات متعدد معیشتی روبه‌رو هستند و بسیاری از آنان حتی امکان تأمین یک زندگی معمولی را ندارند.

راستگو با تأکید بر اینکه کارگران نقشی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، بودجه‌ای و برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی ندارند، افزود: مدیریت و تصمیم‌گیری در اختیار کارفرمایان است، اما در زمان بروز مشکلات اقتصادی، نخستین فشارها متوجه نیروی کار می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس با اشاره به تأثیر تورم بر زندگی مردم تصریح کرد: افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات، فشار سنگینی بر خانوارهای کارگری وارد کرده و امروز بسیاری از کارگران برای تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری استان فارس جمعیت قابل توجهی را شامل می‌شود، گفت: بخش بزرگی از جمعیت استان را کارگران و خانواده‌های آنان تشکیل می‌دهند، اما متناسب با این سهم جمعیتی، توجه کافی به مطالبات و مشکلات آنان صورت نگرفته است.

راستگو ادامه داد: کارگران در همه عرصه‌ها از تولید و صنعت گرفته تا دوران دفاع مقدس و شرایط سخت کشور همواره در کنار نظام، دولت و مردم بوده‌اند و امروز نیز با وجود تمام مشکلات، همراهی و همکاری خود را حفظ کرده‌اند.

وی افزود: انتظار جامعه کارگری این است که این همراهی و ایثار با حمایت‌های عملی و تصمیمات مؤثر در حوزه معیشت، اشتغال و رفاه پاسخ داده شود.

هر روز شاهد رشد قیمت کالاها هستیم

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس با انتقاد از افزایش مداوم قیمت‌ها اظهار کرد: هر روز شاهد رشد قیمت کالاها هستیم و این روند زندگی مردم را با دشواری‌های بیشتری مواجه کرده است. لازم است همه دستگاه‌ها، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار بر مردم همکاری کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در کشور گفت: جامعه کارگری همواره حامی اتحاد و انسجام ملی بوده و با وجود مشکلات اقتصادی، از مسیر همراهی با نظام و کشور خارج نشده است.

راستگو همچنین بر ضرورت توجه به نقش و جایگاه بانوان، خانواده‌ها و فعالان اجتماعی تأکید کرد و افزود: همه بخش‌های جامعه در مسیر توسعه و پیشرفت کشور نقش‌آفرین هستند و باید از ظرفیت آنان به بهترین شکل استفاده شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مشکلات امروز این سازمان ناشی از سوءمدیریت و ضعف در برنامه‌ریزی است و نباید هزینه این مشکلات از جیب کارگران و بازنشستگان پرداخت شود.

وی تصریح کرد: جامعه کارگری خواهان اجرای حقوق قانونی خود و شنیده شدن مطالباتش در فضایی مبتنی بر گفت‌وگو، احترام و تعامل است.

راستگو از مسئولان استان فارس خواست با پیگیری جدی مطالبات کارگران و بازنشستگان، زمینه بهبود شرایط معیشتی و رفاهی این قشر را فراهم کنند و گفت: انتظار داریم حمایت از جامعه کارگری از سطح شعار فراتر رفته و به اقدامات عملی و مؤثر منجر شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس، با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات معیشتی بازنشستگان و کارگران، گفت: جامعه کارگری همواره آمادگی نقد منصفانه و ارائه راهکار برای حل مشکلات را داشته و در شرایط دشوار اقتصادی نیز همراه دولت و نظام بوده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: با تلاش و پیگیری تشکل‌های کارگری و بازنشستگی، بخشی از مطالبات این قشر محقق شده و افزایش‌هایی در حقوق‌ها اعمال شده است، اما هنوز فاصله قابل توجهی میان دریافتی بازنشستگان و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد.

اجرای کامل و سریع مصوبات قانونی و پرداخت مطالبات معوق

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس افزود: انتظار بازنشستگان و کارگران، اجرای کامل و سریع مصوبات قانونی و پرداخت مطالبات معوق است و این موضوع باید در اولویت مسئولان قرار گیرد.

راستگو با اشاره به پیگیری‌های کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های کارگری سراسر کشور گفت: مطالبه‌گری وظیفه ذاتی تشکل‌های کارگری است و این پیگیری‌ها تا تحقق کامل حقوق قانونی بازنشستگان ادامه خواهد داشت.

وی از رسانه‌ها و خبرنگاران خواست مطالبات بازنشستگان را به صورت جدی پیگیری کنند و افزود: اجرای هرچه سریع‌تر قوانین و مصوبات مرتبط با بازنشستگان، مطالبه اصلی جامعه کارگری کشور است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس با اشاره به بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: برای حل مشکلات این سازمان و بهبود وضعیت بازنشستگان، لازم است بدهی‌های دولت به تأمین اجتماعی هرچه سریع‌تر پرداخت شود.

وی افزود: اعتبار پیش‌بینی شده برای حمایت از سازمان تأمین اجتماعی و اجرای تعهدات مربوط به بازنشستگان باید در اسرع وقت تخصیص یابد تا امکان رفع بخشی از مشکلات معیشتی این قشر فراهم شود.

راستگو با بیان اینکه بسیاری از بازنشستگان با دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، تصریح کرد: هزینه‌های زندگی، درمان و معیشت به شدت افزایش یافته و بخش قابل توجهی از بازنشستگان توان تأمین این هزینه‌ها را ندارند.

وی همچنین خواستار پرداخت مطالبات مرتبط با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شد و گفت: برخی از این مطالبات مربوط به سال‌های گذشته است و انتظار می‌رود در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و پرداخت شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات حوزه درمان اشاره کرد و افزود: هزینه‌های درمان و دارو برای بازنشستگان و کارگران به یکی از دغدغه‌های اصلی آنان تبدیل شده و ضروری است مسئولان تأمین اجتماعی و حوزه سلامت برای رفع این مشکلات برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته باشند.

وی ادامه داد: گزارش‌های متعددی از مشکلات مربوط به خدمات درمانی، دسترسی به پزشک و هزینه‌های درمان دریافت می‌شود و لازم است جلسات تخصصی با حضور مسئولان مربوطه برای بررسی و رفع این مسائل برگزار شود.

راستگو همچنین بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های درمانی و بیمارستانی تأکید کرد و گفت: جامعه کارگری انتظار دارد خدمات درمانی مناسب و در شأن بازنشستگان و کارگران ارائه شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و تحریم‌های سال‌های گذشته اظهار کرد: مردم ایران در طول دهه‌های اخیر با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های خارجی، همواره در کنار کشور و نظام ایستاده‌اند و امروز نیز حفظ وحدت و همدلی مهم‌ترین نیاز جامعه است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان فارس در پایان گفت: آنچه بیش از هر چیز برای جامعه کارگری اهمیت دارد، حفظ کرامت، عزت و امنیت معیشتی کارگران و بازنشستگان است و امیدواریم با همکاری دولت، مجلس و مسئولان اجرایی، بخشی از مشکلات این قشر زحمتکش برطرف شود.

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