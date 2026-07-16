خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز برداشت ۵۰ تن خیار از هر هکتار در اراضی کشاورزی بهشهر

آغاز برداشت ۵۰ تن خیار از هر هکتار در اراضی کشاورزی بهشهر
کد خبر : 1814049
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر، از آغاز برداشت محصول خیار از مزارع تحت کشت این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر، از آغاز برداشت محصول خیار از مزارع تحت کشت این شهرستان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری ارقام ویکتور، سورنا، ولیسبون و آفیسر در سطح مزارع شهرستان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت به ۵۰ تن در هر هکتار برسد.

️حسینی با اشاره به اهمیت توسعه کشت‌های اقتصادی و بازارپسند در شهرستان بهشهر افزود: آغاز برداشت خیار، نشانه‌ای از پویایی بخش تولید و نتیجه تلاش مستمر کشاورزان در بهره‌گیری از الگوهای مناسب کشت و مدیریت به‌موقع مزرعه است. وی تاکید کرد: این محصول علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار محلی، می‌تواند در افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت جریان تولید در منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تصریح کرد: رعایت اصول فنی در انتخاب رقم، تغذیه مناسب، مدیریت آبیاری و کنترل عوامل خسارت‌زا، زمینه‌ساز دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع خیار بوده و انتظار می‌رود با تداوم حمایت‌های کارشناسی، روند تولید این محصول در شهرستان با کیفیت و پایداری بیشتری ادامه یابد.

️وی در پایان با اشاره به اهمیت تولیدات باغی و سبزی و صیفی در اقتصاد کشاورزی شهرستان اظهار کرد: تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به بازارهای بیرونی، افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان از اولویت‌های جدی مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر است و استمرار این روند می‌تواند در تحقق امنیت غذایی، رونق معیشت روستایی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرین باشد. پیگیری در جهت ارزش افزوده و ایجاد زنجیره تولید در این حوزه با پیگیری صنایع تبدیلی نیز در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل