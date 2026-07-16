آغاز برداشت ۵۰ تن خیار از هر هکتار در اراضی کشاورزی بهشهر

به گزارش ایلنا، سید اسماعیل حسینی، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر، از آغاز برداشت محصول خیار از مزارع تحت کشت این شهرستان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری ارقام ویکتور، سورنا، ولیسبون و آفیسر در سطح مزارع شهرستان کشت شده و پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت به ۵۰ تن در هر هکتار برسد.

️حسینی با اشاره به اهمیت توسعه کشت‌های اقتصادی و بازارپسند در شهرستان بهشهر افزود: آغاز برداشت خیار، نشانه‌ای از پویایی بخش تولید و نتیجه تلاش مستمر کشاورزان در بهره‌گیری از الگوهای مناسب کشت و مدیریت به‌موقع مزرعه است. وی تاکید کرد: این محصول علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار محلی، می‌تواند در افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت جریان تولید در منطقه نقش مؤثری داشته باشد.

️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تصریح کرد: رعایت اصول فنی در انتخاب رقم، تغذیه مناسب، مدیریت آبیاری و کنترل عوامل خسارت‌زا، زمینه‌ساز دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع خیار بوده و انتظار می‌رود با تداوم حمایت‌های کارشناسی، روند تولید این محصول در شهرستان با کیفیت و پایداری بیشتری ادامه یابد.

️وی در پایان با اشاره به اهمیت تولیدات باغی و سبزی و صیفی در اقتصاد کشاورزی شهرستان اظهار کرد: تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی به بازارهای بیرونی، افزایش بهره‌وری و حمایت از کشاورزان از اولویت‌های جدی مدیریت جهاد کشاورزی بهشهر است و استمرار این روند می‌تواند در تحقق امنیت غذایی، رونق معیشت روستایی و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی نقش‌آفرین باشد. پیگیری در جهت ارزش افزوده و ایجاد زنجیره تولید در این حوزه با پیگیری صنایع تبدیلی نیز در دستور کار قرار دارد.

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