بیمارستان بقایی ۲ اهواز موقتا از چرخه خدمت خارج شد
به دنبال حملات دشمن به اهواز و وقوع انفجار در مجاورت بیمارستان بقایی ۲، این مرکز درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماریهای هماتولوژی و انکولوژی موقتاً از چرخه خدمترسانی خارج شد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به دنبال حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماریهای هماتولوژی و انکولوژی بهمنظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمترسانی خارج شد.
تمامی بیماران با رعایت کامل پروتکلهای ایمنی، به سایر بیمارستانهای شهر اهواز منتقل شدند.
در پی این حملات، خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آنها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است.
زمان بازگشایی بیمارستان متعاقباً اعلام خواهد شد. شهروندان از تردد غیرضروری در محدوده این مرکز درمانی خودداری کنند.