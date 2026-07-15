بیمارستان بقایی ۲ اهواز موقتا از چرخه خدمت خارج شد

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، به دنبال حملات دشمن به شهرستان اهواز و وقوع انفجار در نواحی مجاور بیمارستان بقایی ۲، این مرکز تخصصی درمان بیماران و کودکان مبتلا به بیماری‌های هماتولوژی و انکولوژی به‌منظور حفظ امنیت بیماران و کارکنان، موقتاً از چرخه خدمت‌رسانی خارج شد.

تمامی بیماران با رعایت کامل پروتکل‌های ایمنی، به سایر بیمارستان‌های شهر اهواز منتقل شدند.

در پی این حملات، خوشبختانه آسیبی به بیماران وارد نشد و خدمات درمانی آن‌ها در مراکز پذیرنده بدون وقفه در جریان است.

زمان بازگشایی بیمارستان متعاقباً اعلام خواهد شد. شهروندان از تردد غیرضروری در محدوده این مرکز درمانی خودداری کنند.

انتهای پیام/