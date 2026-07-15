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اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی در حوالی شهر قشم

اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی در حوالی شهر قشم
کد خبر : 1814036
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پرتابه‌های دشمن آمریکایی در بامداد پنجشنبه به نقاطی در حوالی شهر قشم اصابت کرد.

به گزارش ایلنا، بامداد پنجشنبه صدای انفجارهای متعددی در جزیره قشم شنیده شد.

طبق بررسی‌های انجام شده بخشی از این صداها مربوط به تبادل آتش و وقوع درگیری بین مدافعان وطن و تروریست‌های آمریکایی در پهنه آبی خلیج فارس است اما بخشی دیگر حاصل برخورد پرتابه‌های دشمن به جزیره است.

در همین راستا استانداری هرمزگان اعلام کرده است نقاطی در حوالی قشم مورد اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفته که گزارش تکمیل پس از ارزیابی‌های اولیه متعاقبا اعلام خواهد شد.

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