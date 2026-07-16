یک نقطه از شهرستان خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت 

به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: این حمله تجاوزکارانه دشمن در خارج از شهر بوده و دستگاه‌های مسئول بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی با بیان اینکه ابعاد حادثه در حال بررسی است، تصریح کرد: میزان خسارت‌های احتمالی این حمله هنوز مشخص نیست و بررسی‌های کارشناسی ادامه دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کنند.

شهر خنداب در هفته جاری برای سومین بار مورد حمله پرتابه‌های دشمن قرار گرفته است.

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