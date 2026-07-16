یک نقطه از شهرستان خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: دقایقی پیش یک نقطه از شهرستان خنداب هدف ۲ پرتابه دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، حسن قمری افزود: این حمله تجاوزکارانه دشمن در خارج از شهر بوده و دستگاههای مسئول بلافاصله در محل حاضر شدند.
وی با بیان اینکه ابعاد حادثه در حال بررسی است، تصریح کرد: میزان خسارتهای احتمالی این حمله هنوز مشخص نیست و بررسیهای کارشناسی ادامه دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی، از شهروندان خواست اخبار مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی دنبال کنند و از توجه به شایعات و اخبار غیرموثق خودداری کنند.
شهر خنداب در هفته جاری برای سومین بار مورد حمله پرتابههای دشمن قرار گرفته است.