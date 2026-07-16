فرودگاه سمنان مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت

به گزارش ایلنا، محمود قدرتی روز پنجشنبه افزود: اصابت پرتابه به بخش‌هایی از فرودگاه سمنان شهید یا مجروح نداشته است.

وی ادامه داد: مناطق مسکونی در شهرها و روستاهای اطراف، هدف حمله نبود و پرتابه فقط به همین نقطه اصابت کرد و نقطه دیگری مورد اصابت قرار نگرفت.

مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی استانداری سمنان تاکید کرد که شهروندان خبرهای موثق را فقط از رسانه‌های معتبر دنبال کنند.

به گزارش ایلنا، فرودگاه سمنان در خارج از شهر و در قسمت جنوب شرقی واقع است.

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