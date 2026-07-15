تلفات سنگین حملات آمریکا به راسک و چابهار تکذیب شد
تلفات سنگین حملات آمریکا به راسک و چابهار تکذیب شد.
به گزارش ایلنا منابع آگاه رسانه ای جنوب سیستان و بلوچستان گزارش دادند که رسانههای مزدور، معاند و تجزیهطلب با انتشار اخبار گسترده تلفات حملات آمریکا را سنگین اعلام میکنند.
این اخبار تحت هیچ عنوان صحت نداشته و تروریستهای معاند با خبرسازی دروغ در تلاش برای عملیات روانی بر روی مردم منطقه هستند.
مسئولان امنیتی و انتظامی اعلام کردند که انفجارهای سنگین و تلفات گسترده در راسک و چابهار دروغ محض بوده و این رسانهها به دنبال ایجاد رعب و وحشت در جامعه هستند.
حملات امشب آمریکا محدود و در حاشیه شهر بوده و تحت هیچ عنوان در مناطق مسکونی نبوده است لذا مردم نگران اخبار کذب این رسانهها نباشند.