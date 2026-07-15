انتقال حوزه امتحانی دانشآموزان پسر جزیره کیش به مکان ایمنتر
رییس اداره آموزش و پرورش جزیره کیش به تغییر محل برگزاری امتحانات دانشآموزان پسر در این جزیره اشاره کرده و در این خصوص گفت: حوزه امتحانی دانشآموزان پسر در کیش برای رفع دغدغه خانوادهها و دانش آموزان، به مکان مناسبتر و ایمنتری منتقل میشود.
به گزارش ایلنا، عباس رجائیفرد به هماهنگیهای انجام شده در این زمینه برابر با تأکیدات وزارت آموزش و پرورش اشاره داشته و افزود: با توجه به امکانات و ظرفیتهای موجود و به منظور ایجاد آرامش و آسودگی خاطر دانشآموزان و خانوادهها، مقرر شده است که حوزه امتحانی پسران کیش به محل مناسبتر و ایمنتری منتقل شود.
وی به دلایل اتخاذ تصمیمات فوق اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بر اساس تأکید وزارت آموزش و پرورش مبنی بر شناسایی و انتقال حوزههای امتحانات نهایی واقع در مجاورت مراکز حساس و نظامی به مکانهای مناسب و ایمنتر، تغییر محل حوزه امتحانی دانشآموزان پسر کیش بررسی و در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ شد.
رییس اداره آموزش و پرورش جزیره کیش اظهار داشت: اقدامات اجرایی برای آمادهسازی محل جدید برگزتری امتحانات دانشآموزان پسر در این جزیره در حال انجام است. در این راستا به محض نهایی شدن محل برگزاری امتحانات، نشانی حوزه امتحانی جدید از طریق اطلاعیههای رسمی آموزش و پرورش کیش اعلام خواهد شد.