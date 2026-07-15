بازنشستگان قزوین صدای اعتراض خود را بلند کردند/ معیشت، درمان و وام در صدر مطالبات

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، همزمان با هفته تأمین اجتماعی، نشست هم‌اندیشی شرکای اجتماعی استان قزوین با حضور مدیران سازمان تأمین اجتماعی، نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های بازنشستگان برگزار شد؛ نشستی که بخش قابل توجهی از آن به بیان دغدغه‌ها و مطالبات بازنشستگان اختصاص داشت.

در این نشست، رؤسای کانون‌های بازنشستگان شهرستان‌های البرز، بویین‌زهرا و آبیک، مهم‌ترین چالش‌های این قشر را در حوزه معیشت، درمان و خدمات رفاهی تشریح کردند و خواستار اقدام عملی مسئولان شدند.

رجبی رئیس کانون بازنشستگان شهرستان البرز با تأکید بر اینکه مدیران باید بیش از گذشته در میدان حل مشکلات حضور داشته باشند، گفت: امروز کانون‌های بازنشستگی نخستین مرجع مراجعه بازنشستگان برای پیگیری مشکلات هستند و بخش عمده‌ای از فشارها را تحمل می‌کنند، در حالی که بسیاری از مشکلات موجود ناشی از تصمیماتی است که خارج از اختیار این کانون‌ها اتخاذ شده است.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی سرمایه کارگران و بازنشستگان است و انتظار می‌رود مدیران این سازمان با قدرت بیشتری از حقوق بیمه‌شدگان دفاع کرده و اجازه ندهند تصمیمات نادرست، فشار بیشتری بر جامعه بازنشستگی وارد کند.

در ادامه، جباری رئیس کانون بازنشستگان شهرستان بویین‌زهرا با اشاره به وضعیت درمانی این شهرستان اظهار کرد: درمانگاه تأمین اجتماعی بویین‌زهرا با وجود صدها مراجعه‌کننده روزانه، از کمبود پزشک و امکانات رنج می‌برد و این وضعیت پاسخگوی نیاز بیمه‌شدگان نیست.

وی افزود: بخش عمده‌ای از بازنشستگان این شهرستان حداقل‌بگیر هستند و با افزایش مداوم هزینه‌های زندگی، تأمین مخارج روزانه برای آنان دشوار شده است؛ از این رو انتظار دارند عدالت بیشتری در پرداخت‌ها و ارائه خدمات حاکم شود.

حسینی رئیس کانون بازنشستگان شهرستان آبیک نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی بازنشستگان گفت: پایین بودن حقوق، افزایش هزینه‌های درمان و طولانی بودن صف دریافت تسهیلات، سه دغدغه اصلی بازنشستگان این شهرستان است.

وی با انتقاد از روند پرداخت وام‌های بازنشستگی افزود: برخی بازنشستگان سال‌ها در صف دریافت وام باقی می‌مانند و در نهایت به دلیل محدودیت‌های سنی یا شرایط جسمی، امکان استفاده از این تسهیلات را از دست می‌دهند؛ موضوعی که نیازمند بازنگری جدی در نحوه تخصیص وام‌هاست.

در پایان این نشست، رؤسای کانون‌های بازنشستگان استان با تأکید بر لزوم تقویت خدمات درمانی، بهبود وضعیت معیشتی، تسریع در پرداخت مطالبات و افزایش حمایت‌های رفاهی، از مسئولان خواستند مطالبات بازنشستگان را از مرحله وعده فراتر برده و با تصمیمات عملی، بخشی از مشکلات این قشر را برطرف کنند.

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