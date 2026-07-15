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بالگرد اورژانس مازندران امروز دو مأموریت هوایی انجام داد

بالگرد اورژانس مازندران امروز دو مأموریت هوایی انجام داد
کد خبر : 1813888
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سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران از انجام دو مأموریت هوایی بالگرد اورژانس در روز چهارشنبه خبر داد و گفت: دو بیمار بدحال از محمودآباد و آمل برای ادامه درمان به مراکز تخصصی ساری منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، زکریا اشکپور، سخنگوی مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، اظهار کرد: بالگرد اورژانس مازندران امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵، دو مأموریت هوایی برای انتقال بیماران بدحال انجام داد.

وی افزود: در نخستین مأموریت که ساعت ۱۵:۵۵ انجام شد، یک خانم ۵۸ ساله به دلیل خونریزی مغزی و افت سطح هوشیاری از بیمارستان شهدای محمودآباد به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری منتقل شد.

اشکپور ادامه داد: در دومین مأموریت که ساعت ۱۷:۳۵ به انجام رسید، یک مرد ۴۰ ساله که دچار سوختگی شده بود، از بیمارستان ۱۷ شهریور آمل به بیمارستان سوختگی زارع ساری انتقال یافت تا تحت درمان تخصصی قرار گیرد.

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