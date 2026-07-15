مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران:
واقعیسازی دستمزدها، راهکار اصلاح مستمری بازنشستگان است
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، تحریمها و فشار بر بنگاههای اقتصادی، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با وجود محدودیتهای مالی، تمام تلاش خود را برای ایفای تعهدات در قبال بیمهشدگان و مستمریبگیران به کار گرفته و تحقق واقعیسازی دستمزدها را مهمترین راهکار برای بهبود وضعیت مستمری بازنشستگان میداند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن مهدوی عصر چهارشنبه در گردهمایی جامعه کارگری و بازنشستگان استان مازندران همزمان با ۲۵ تیر، روز بزرگداشت تأمین اجتماعی در قائمشهر، با قدردانی از همراهی نمایندگان مجلس در پیگیری مسائل تأمین اجتماعی، اظهار کرد: پیرامون مسائل این سازمان بارها گفتوگو کردهایم و همه ما با یک درد مشترک مواجه هستیم.
وی افزود: شرایط کشور در سالهای اخیر به دلیل تحریمهای ظالمانه، فشارهای اقتصادی و جنگ تحمیلی دشمن، دشوارتر شده و این وضعیت بر اقتصاد کشور و بنگاههای اقتصادی تأثیر مستقیم گذاشته است. تأمین اجتماعی نیز به عنوان یک بنگاه مالی و اقتصادی که منابع آن از محل حق بیمههای پرداختی کارگران و کارفرمایان تأمین میشود، از این شرایط متأثر شده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با بیان اینکه اکنون باید واقعیتهای موجود را پذیرفت، گفت: امروز شرایط برای سازمان تأمین اجتماعی بسیار سخت است، اما با وجود همه محدودیتها تلاش میکنیم به تمامی تعهدات خود در قبال مستمریبگیران عمل کنیم.
مهدوی با اشاره به گستره خدمات این سازمان در استان تصریح کرد: حدود دو میلیون نفر از مردم مازندران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند و ماهانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مستمریها نیاز است که تأمین این منابع در شرایط کنونی کار بسیار دشواری است.
وی با تأکید بر اینکه اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی حق قانونی مستمریبگیران است، اظهار کرد: سازمان نیز خود را موظف به اجرای این قانون و افزایش مستمریها میداند.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران در ادامه، ماده ۳۵ را یکی از مهمترین قوانین در حوزه تأمین اجتماعی دانست و گفت: تحقق واقعیسازی دستمزدها موضوعی است که در سالهای گذشته بهدرستی اجرا نشده و امروز حدود ۷۵ درصد مستمریبگیران از پیامدهای آن آسیب دیدهاند.
مهدوی با اشاره به فاصله میان حقوق شاغلان و مستمری بازنشستگان افزود: امروز حقوقهایی در بازه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود، اما برخی مستمریبگیران تنها حدود ۱۸ میلیون تومان دریافتی دارند و لازم است با اصلاح ساختار دستمزدها و اجرای واقعی قوانین، از این قشر حمایت شود.