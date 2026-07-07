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مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:

صرفه‌جویی 1800 مگاواتی با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز برق در استان مرکزی

صرفه‌جویی 1800 مگاواتی با جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز برق در استان مرکزی
کد خبر : 1813844
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: اجرای طرح ملی «مهتاب» و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز برق، تاکنون موجب صرفه‌جویی 1800 مگاواتی در مصرف برق کشور شده که معادل ظرفیت تولید یک نیروگاه 2500 مگاواتی است.

به گزارش ایلنا، محمد نیکویی در نهمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» که همزمان با سراسر کشور و با حضور مدیرعامل توانیر برگزار شد، افزود: برخورد با انشعابات غیرمجاز باید به صورت ریشه‌ای انجام شود. در این راستا صرف قطع موقت برق، راهکار مؤثری برای جلوگیری از تخلفات این حوزه نیست.

وی ادامه داد: در قالب طرح ملی مهتاب و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، کابل‌های غیرمجاز باید جمع‌آوری و به شرکت توزیع نیروی برق منتقل شوند تا امکان استفاده مجدد از آنها از بین برود. در این راستا متخلفان تنها پس از نصب کنتور برق یا دریافت انشعاب قانونی می‌توانند از شبکه برق استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی به دستاوردهای اجرای طرح ملی مهتاب اشاره کرده و اظهار داشت: سال گذشته به صورت متوسط روزانه حدود 2000 مگاوات خاموشی در بخش خانگی اعمال می‌شد، اما در سال جاری با اجرای برنامه‌های مدیریت شبکه، این میزان خاموشی تکرار نشده است.

نیکویی تصریح کرد: ایمنی مهم‌ترین اصل در اجرای مأموریت‌های عملیاتی است. حفظ سلامت و جان کارکنان خط قرمز صنعت برق است و هیچگونه تجهیز یا زیرساختی بر ایمنی نیروهای عملیاتی اولویت ندارد. کارکنان حوزه برق باید ضمن برخوردهای محترمانه با شهروندان، اجرای قانون را با جدیت پیگیری کنند.

وی بیان داشت: نهمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» با هدف ارتقاء مدیریت هوشمند شبکه، کاهش تلفات انرژی، شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز، بهینه‌سازی مصرف و افزایش پایداری شبکه توزیع برق، به صورت همزمان در سراسر کشور با حضور گروه‌های عملیاتی و کارشناسی در دست اجرا است.

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