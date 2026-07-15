به گزارش ایلنا، قدرت‌الله ابک به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: عملیات بازسازی مجتمع مسکونی نارنجستان اراک بلافاصله توسط بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط آغاز شد. از مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان انتظار می‌رود نسبت ارائه خدمات هرچه بیشتر برای ساکنان این مجتمع مسکونی اقدام کنند.

وی ادامه داد: بخشی از مجتمع نارنجستان اراک 22 اسفند ماه سال 1404 در پی وقوع جنگ رمضان و بر اثر حملات تروریستی و ددمنشانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی تخریب شد. اما با تلاش بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط فرایند بازسازی این مجتمع مسکونی آغاز شده و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی اظهار داشت: با توجه به تخصیص اعتبارات جبران خسارت‌های ناشی از جنگ از مرکز کشور، فرمانداران وظیفه دارند با ارائه مستندات لازم نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند. ارائه اسناد و تکمیل فرایند ارزیابی‌های فنی، امکان جذب اعتبارات ابلاغی و انجام تعهدات را فراهم می‌کند.

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