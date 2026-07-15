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معاون امور عمرانی استانداری مرکزی خبر داد:

بهره‌برداری از مجتمع مسکونی نارنجستان شهر اراک تا شهریور ماه

بهره‌برداری از مجتمع مسکونی نارنجستان شهر اراک تا شهریور ماه
کد خبر : 1813820
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: مجتمع مسکونی نارنجستان شهر اراک که در جریان جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان دچار آسیب‌دیدگی شدید شده بود، تا شهریور ماه سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد شد. برای تکمیل این مجتمع مسکونی تاکنون بیش از 400 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گزارش ایلنا، قدرت‌الله ابک به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: عملیات بازسازی مجتمع مسکونی نارنجستان اراک بلافاصله توسط بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط آغاز شد. از مدیران دستگاه‌های خدمات‌رسان انتظار می‌رود نسبت ارائه خدمات هرچه بیشتر برای ساکنان این مجتمع مسکونی اقدام کنند.

وی ادامه داد: بخشی از مجتمع نارنجستان اراک 22 اسفند ماه سال 1404 در پی وقوع جنگ رمضان و بر اثر حملات تروریستی و ددمنشانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی تخریب شد. اما با تلاش بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط فرایند بازسازی این مجتمع مسکونی آغاز شده و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی اظهار داشت: با توجه به تخصیص اعتبارات جبران خسارت‌های ناشی از جنگ از مرکز کشور، فرمانداران وظیفه دارند با ارائه مستندات لازم نسبت به جذب اعتبارات اقدام کنند. ارائه اسناد و تکمیل فرایند ارزیابی‌های فنی، امکان جذب اعتبارات ابلاغی و انجام تعهدات را فراهم می‌کند.

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