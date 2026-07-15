اخراج نمادین مدیرعامل چوکا از کارخانه توسط کارگران در پی تجمع اعتراضی

به گزارش ایلنا از تالش، هم‌زمان با ادامه مشکلات معیشتی و پرداخت‌نشدن مطالبات کارگران شرکت چوب و کاغذ ایران (چوکا)، امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، جمعی از کارگران این شرکت در تجمعی مسالمت‌آمیز خواستار پرداخت حقوق و معوقات خود شدند.

پس از آغاز به کار مدیرعامل جدید، نزدیک به ۲۰ نفر از کارگران از ادامه فعالیت در شرکت کنار گذاشته شده‌اند که این موضوع اعتراضات گسترده‌ای را در میان کارگران و افکار عمومی به دنبال داشته است. همچنین کارگران مدعی هستند که مدیرعامل در روزهای گذشته آنان را تهدید کرده بود که در صورت برگزاری هرگونه تجمع، با اخراج مواجه خواهند شد.

به گفته کارگران، در حالی که اضافه‌کاری آنان قطع شده و بخشی از حقوق سال جدید نیز به‌صورت ناقص پرداخت شده است، حقوق ماه‌های اخیر و برخی مطالبات همچنان پرداخت نشده است.

این کارگران مدعی شدند در این شرایط مدیرعامل برای خود ۱۴۰ ساعت اضافه‌کاری ثبت کرده و دریافتی خود را افزایش داده است.

این در حالی است که طبق قانون هرگونه افزایش حقوق مدیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه شستا باید مطابق ضوابط و پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح و سهامداران انجام شود.

کارگران حاضر در تجمع اعلام کردند هدف آنان صرفاً پیگیری مطالبات قانونی و دریافت حقوق معوقه بوده است.

پس از حضور مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و بالا گرفتن تنش‌های لفظی، کارگران مدیرعامل را به صورت نمادین اخراج کردند.

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