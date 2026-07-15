دو گلبالیست اردبیلی به اردوی تیم ملی بزرگسالان دعوت شدند

به گزارش ایلنا، بیستمین مرحله اردوی تیم ملی گلبال بزرگسالان از ۲۳ تیرماه تا اول مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان تهران برگزار می‌شود.

این اردو در راستای آماده‌سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و ملی‌پوشان طی این مدت، تمرینات فنی، تاکتیکی و آمادگی جسمانی خود را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال خواهند کرد.

دعوت دو ورزشکار شایسته استان اردبیل به این مرحله از اردوی تیم ملی، نشان‌دهنده ظرفیت و جایگاه مطلوب گلبال استان در سطح کشور و حاصل تلاش ورزشکاران، مربیان و هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان است.

انتهای پیام/