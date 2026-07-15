افزایش ۴۰ درصدی کشت ذرت در شیراز

به گزارش ایلنا، محمد میرزایی با اشاره به اینکه سال گذشته سطح زیر کشت ذرت ۴۴۰۰ هکتار بوده است، افزود: پیش بینی می شود امسال سطح زیر کشت تا ۸۲۰۰ هکتار نیز افزایش یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه عمده ی کشت ذرت در شهرستان شیراز به ارقام علوفه ای اختصاص دارد، تصریح کرد: عملیات کاشت مکانیزه ذرت تا پایان تیر ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته وی؛ میانگین عملکرد مزارع ذرت علوفه ای ۶۵ تن در هر هکتار است که با این احتساب، پیش بینی برداشت بیش از ۵۰۰ هزار تن محصول می شود.

میرزایی؛ ترسالی، نیاز شدید دامداران شهرستان به علوفه، افزایش قیمت این محصول و کوتاه بودن دوره ی کشت تا برداشت ذرت را از مهم ترین دلایل افزایش سطح زیر کشت ذرت در سال زراعی جاری عنوان کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با بیان اینکه ذرت از جمله محصولات پُر آب بر است، اظهار کرد: به دلیل اهمیت و نقش مهم ذرت علوفه ای در تامین نیاز واحد های دامپروری، کشت ذرت گریز ناپذیر است؛ اما به جهت مدیریت بهینه ی آب مصرفی در این مزارع، طرح ها و برنامه های مختلفی در حال ترویج و توسعه است.

وی به اقدامات و برنامه هایی همچون ترویج و کشت ۱۴۰ سانتی متری ذرت، استفاده از ارقام زودرس و میان رس برای کاهش مصرف آب در مزارع ذرت، اشاره کرد و به تشریح اهمیت آن پرداخت.

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