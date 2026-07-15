پیشرفت ۵۰ درصدی طرح پایدارسازی آب شرب ۴۰۰ روستا در آذربایجان غربی/مصرف آب در استان ۱۰۰ لیتر بالاتر از سرانه استاندارد است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی از پیشرفت ۵۰ درصدی طرح پایدارسازی آب شرب ۴۰۰ روستای استان خبر داد و گفت: سرانه مصرف آب در آذربایجانغربی با وجود استاندارد ۱۳۰ لیتر، به ۲۳۰ لیتر در شبانهروز رسیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی نجفی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با هدف تأمین آب شرب پایدار شهرها و روستاهای استان، ۲۳۰ پروژه آبرسانی با استفاده از ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار سال ۱۴۰۴ در حال اجراست.
وی پروژه آبرسانی به مجتمع شهید شبان ارومیه را یکی از مهمترین طرحهای در حال اجرا عنوان کرد و افزود: با اجرای این پروژه، آب شرب ۳۳ روستای شهرستان ارومیه بهصورت پایدار تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی گفت: فاز نخست این پروژه تا هفته دولت به بهرهبرداری میرسد و ادامه آن نیز تا پایان سال تکمیل و وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
نجفی با بیان اینکه منبع تأمین آب این مجتمع از بستر رودخانه نازلو خواهد بود، افزود: این پروژه شامل ۱۴۵ کیلومتر شبکه است که ۶۰ کیلومتر آن خط انتقال خواهد بود.
وی همچنین از اجرای طرح پایدارسازی آب شرب ۴۰۰ روستای استان خبر داد و گفت: براساس قرارداد منعقدشده با قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) سپاه، عملیات پایدارسازی آب شرب روستاهای شهرستانهای پیرانشهر، سردشت، میاندوآب، شاهیندژ و بوکان و همچنین مجتمع ۱۰۶ روستایی قرهقویون در شمال استان در دستور کار قرار گرفته است.
نجفی با اشاره به پیشرفت ۵۰ درصدی این طرح اظهار کرد: عملیات آبرسانی در روستاهای شهرستانهای سردشت و پیرانشهر بهطور کامل به پایان رسیده است.
وی اجرای سامانه جمعآوری و دفع بهداشتی فاضلاب ماکو به همراه تصفیهخانه را از دیگر پروژههای مهم استان عنوان کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه با سرعت در حال انجام است و تا پاییز امسال وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به میزان بالای مصرف آب در استان اظهار کرد: با وجود بارشهای مطلوب در سال جاری، سطح آبخوانها همچنان پایین است و این موضوع ضرورت مدیریت مصرف و صرفهجویی را دوچندان میکند.
نجفی سرانه استاندارد مصرف آب را ۱۳۰ لیتر در شبانهروز اعلام کرد و افزود: این رقم در حال حاضر به ۲۳۰ لیتر در شبانهروز رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: کاهش زمان استحمام، استفاده از وسایل کاهنده مصرف، استفاده از ظرفیت کامل دستگاههای لباسشویی و سرویس دورهای کولرهای آبی از جمله اقداماتی است که میتواند به مدیریت مصرف آب و حفظ منابع تأمین آب کمک کند.