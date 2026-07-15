مدیرکل تعزیرات البرز خبر داد:
قاچاقچیان گازوئیل به پرداخت بیش از ۴.۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از محکومیت عاملان قاچاق هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل خبر داد و گفت: متخلفان علاوه بر ضبط سوخت کشفشده، به پرداخت چهار میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی اظهار کرد: پرونده قاچاق هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش دو میلیارد و ۹۱ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی افزود: شعبه رسیدگیکننده با بررسی مدارک و مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و ضمن صدور حکم ضبط سوخت کشفشده، متخلفان را به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز ادامه داد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، در پی دریافت گزارشهایی درباره سوختگیری و حمل غیرمجاز فرآوردههای نفتی، به محل اعزام شدند و از دو دستگاه کامیونت حامل مخزن سوخت و یک دستگاه خودروی بنز خاور با باک غیراستاندارد و دارای ظرفیت بیش از حد مجاز، هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل را به ظن قاچاق کشف کردند.
صالحی خاطرنشان کرد: پس از کشف این محموله، گزارش تخلف برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز ارسال شد.