قاچاقچیان گازوئیل به پرداخت بیش از ۴.۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند

به گزارش ایلنا از البرز، غلامرضا صالحی اظهار کرد: پرونده قاچاق هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش دو میلیارد و ۹۱ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده با بررسی مدارک و مستندات موجود، اتهام انتسابی را محرز دانست و ضمن صدور حکم ضبط سوخت کشف‌شده، متخلفان را به پرداخت ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز ادامه داد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، در پی دریافت گزارش‌هایی درباره سوخت‌گیری و حمل غیرمجاز فرآورده‌های نفتی، به محل اعزام شدند و از دو دستگاه کامیونت حامل مخزن سوخت و یک دستگاه خودروی بنز خاور با باک غیراستاندارد و دارای ظرفیت بیش از حد مجاز، هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل را به ظن قاچاق کشف کردند.

صالحی خاطرنشان کرد: پس از کشف این محموله، گزارش تخلف برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز ارسال شد.

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