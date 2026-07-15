اجرای ۷۹۰ برنامه بهزیستی در اردبیل/بیش از ۲۱ هزار تماس با اورژانس در سال گذشته داشتیم

به گزارش خبرنگار ایلنا در اردبیل، طاهره رزاق پور در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته بهزیستی اظهار کرد: 179 فعالیت در حوزه بهزیستی در حال انجام است که همچنین ۷۹۰ برنامه و طرح طی هفته بهزیستی در استان اردبیل با شعار بهزیستی کنار مردم اجرایی و برگزار می شود.

وی به ارایه خدمات از طریق خط تلفن ۱۴۸۰ اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۲۱ هزار تماس در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی برقرار شده است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل به حضور ۲۴ ساعتها نیروهای اورژانس در ۱۳۷ روز شرایط خاص اشاره کرد و افزود: همچنین در قالب مشاوره خط ۱۲۳ نیز ۱۵ هزار تماس ثبت شده است.

وی با بیان اینکه 52 هزار و 200نفر تحت پوشش برنامه غربالگری شنوایی در استان قرار گرفتند، ادامه داد: همچنین ۷۵۰۰ نفر از برنامه خدمات ژنتیک بهره مند شده اند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل اضافه کرد: همچنین آموزش های پیشگیری از معلولیت که جزو برنامه های محله محور بود، برگزار شده که نزدیک به ۱۰ هزار نفر بهره مند شدند، برنامه محله محور نیز جزو اولویت دولت چهاردهم است.

رزاق پور ادامه داد: نزدیک ۲۰ برنامه در ۲۷ محله با بحث های محله محور و خانواده محور در حال اجرا است.

وی به فعالیت های بهزیستی در حوزه اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: ۹۰۸ نفر از جامعه هدف طی سال گذشته دارای اشتغال پایدار شده‌اند و همچنین ۱۴۸ واحد مسکن مددجویی به متقاضیان تحت پوشش تحویل داده شده ۳۰۶ فقره تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.

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