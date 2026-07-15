خانه موزه خاندان موذنزاده اردبیلی تا محرم سال آینده آماده بهرهبرداری میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از آغاز عملیات اجرایی بازسازی خانه تاریخی موذنزاده با هدف تبدیل به خانه موزه خاندان موذنزاده خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلیل جباری در بازدید از روند بازسازی خانه تاریخی موذنزاده اردبیلی، اظهار کرد: براساس برنامهریزیهای انجام شده این پروژه تا ماه محرم سال آینده اتمام میشود و تحت عنوان خانه موزه خاندان موذنزاده اردبیلی به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: در حال حاضر مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار برای شروع عملیات اجرایی این پروژه اختصاص پیدا کرده و پیگیریهای لازم برای جذب اعتبارات مورد نیاز انجام میشود.
وی تاکید کرد: این خانه تاریخی که محل زندگی خاندان موذن زاده اردبیلی به ویژه مرحوم رحیم و سلیم موذن زاده از مفاخر هنری و مذهبی کشور بوده به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی مربوط است و در سال 1398 با شماره 32544 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
جباری ادامه داد: هدف از بازسازی این خانه حفظ بنا به عنوان یک اثر ارزشمند تاریخی و محل زندگی خاندان پرافتخار اردبیلی و همچنین تبدیل این بنا به خانه موزه خاندان موذنزاده است که آثار مربوط به این خاندان در این محل به نمایش گذاشته خواهد شد.