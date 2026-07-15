مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات کشور خبر داد؛
شناسایی و وصول پرونده فرار مالیاتی به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات از شناسایی و وصول یک پرونده فرار مالیاتی به ارزش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به یکی از پیمانکاران بزرگ ساختوساز در کشور که با ورود به موقع و قاطعانه همکاران، به بیتالمال بازگشت خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید وحید موسویان امروز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات لرستان، با اشاره به شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: ایران امروز در شرایطی ویژه و در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی قرار دارد و تحولات بزرگی در سطح منطقه و جهان در حال شکلگیری است؛ از این رو تحلیل مسائل بدون توجه به این شرایط، خطای محاسباتی به دنبال خواهد داشت.
وی با تأکید بر اینکه مسیر حرکت ملت ایران بر پایه شاخصهای انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب ترسیم میشود، افزود: در تحلیل مسائل باید به سیاستهای کلان و راهبردی نظام توجه داشت و صرفاً به تحولات روزمره یا تغییر مدیران و دولتها بسنده نکرد.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه سیاستهای کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید مبنای حکمرانی و نظارت قرار گیرد، گفت: اگر این سیاستها در سالهای گذشته بهطور کامل مبنای عمل دستگاهها قرار میگرفت، امروز شرایط کشور در بسیاری از حوزهها مطلوبتر بود.
موسویان با تشریح جایگاه دیوان محاسبات، تصریح کرد: دیوان محاسبات نهادی تخصصی، مستقل و راهبردی است و مدیران کل این نهاد در استانها باید فراتر از انجام وظایف روزمره، به مسائل اساسی و راهبردی استان ورود کنند.
وی ادامه داد: انتظار ما این نیست که مدیران صرفاً از تعداد پروندهها، گزارشها یا جلسات برگزارشده سخن بگویند، بلکه باید مشخص شود دیوان محاسبات چه نقشی در حل مسائل اصلی استان، بهبود حکمرانی و افزایش رضایتمندی مردم ایفا کرده است.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات کشور با اشاره به برخی تجربههای نظارتی این نهاد، اظهار کرد: در مواردی با ورود کارشناسی دیوان محاسبات، مبالغ قابل توجهی به مردم بازگردانده شد یا از بروز خسارتهای مالی جلوگیری به عمل آمد که نشان میدهد نظارت مؤثر میتواند آثار مستقیمی بر زندگی مردم داشته باشد.
موسویان با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دیوان محاسبات، گفت: هدف این نهاد مچگیری نیست، بلکه باید با شناسایی گلوگاههای تخلف، ارائه هشدارهای بهموقع و اصلاح فرآیندها، از وقوع تخلفات جلوگیری شود.
وی آموزش مدیران و مسئولان اجرایی را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از تخلفات دانست و افزود: بسیاری از تخلفات ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین و مقررات است. بنابراین آموزش و تبیین ضوابط، میتواند از تشکیل پروندههای متعدد جلوگیری کند.
مدیرکل هماهنگی امور استانهای دیوان محاسبات کشور همچنین بر تقویت تعامل با استانداران، مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و سایر دستگاههای نظارتی تأکید کرد و گفت: دیوان محاسبات باید با ارائه گزارشهای تحلیلی و کارشناسی، در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری مدیران استانها نقش مؤثرتری ایفا کند.
وی با بیان اینکه گروههای حسابرسی خط مقدم فعالیتهای دیوان محاسبات هستند، اظهار کرد: ارتقای دانش تخصصی، استفاده از تجربیات سایر استانها، آموزش مستمر و جانشینپروری از مهمترین اولویتهای این نهاد در دوره جدید است.
موسویان با تأکید بر رویکرد مدیریت انقلابی در دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: مقصود از مدیریت انقلابی، حرکت در چارچوب قانون، حل مسائل مردم، اصلاح فرآیندها، پیشگیری از تخلفات و ایفای نقش مؤثر در ارتقای نظام حکمرانی کشور است.
در پایان این مراسم از زحمات مظفر جمالینژاد تقدیر و یحیی محمدینژاد به عنوان مدیرکل جدید دیوان محاسبات لرستان معرفی شد.