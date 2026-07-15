جابجایی سالانه ۵ میلیون تن کالا از اردبیل

به گزارش ایلنا، آیدین هاشمی در نشست با انجمن‌های صنفی، شرکت‌های حمل‌ونقل و مدیران حوزه حمل‌ونقل استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۵ شرکت حمل‌ونقل کالا، مسافر و بین‌المللی در استان اردبیل فعالیت دارند و ۱۲ هزار راننده در بخش حمل‌ونقل کالا و ۲ هزار و ۳۰۰ راننده در بخش حمل‌ونقل مسافر به مردم خدمات ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت بالای حمل‌ونقل جاده‌ای استان افزود: سالانه بیش از ۵ میلیون تن کالا و حدود ۲ میلیون نفر مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای استان جابه‌جا می‌شود که بیانگر جایگاه مهم این بخش در اقتصاد و خدمات‌رسانی است.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با قدردانی از همکاری شرکت‌ها، انجمن‌های صنفی و رانندگان، تصریح کرد: تعامل و هماهنگی مطلوب میان شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان موجب جلوگیری از فرار بار شده که این موضوع دستاوردی ارزشمند و قابل تقدیر است.

هاشمی با اشاره به نقش‌آفرینی فعالان حوزه حمل‌ونقل در شرایط ویژه کشور گفت: حضور جهادی و شبانه‌روزی رانندگان و فعالان این حوزه در مناسبت‌های ملی و مذهبی، به‌ویژه در جابه‌جایی کالاهای اساسی در جریان جنگ تحمیلی سوم و همچنین انتقال زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، برگ زرین دیگری در کارنامه خدمت‌رسانی این قشر است.

وی با بیان اینکه رانندگان همواره در سخت‌ترین شرایط کنار مردم بوده‌اند، افزود: رانندگان و فعالان عرصه حمل‌ونقل به معنای واقعی کلمه مردان میدان روزهای سخت هستند و همه ما باید با هم‌افزایی و تلاش مضاعف، رضایتمندی مردم را در ارائه خدمات افزایش دهیم.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل اظهار کرد: تمامی پروژه‌ها و اقدامات حوزه راهداری با هدف ارتقای ایمنی راه‌ها و فراهم کردن بستر مناسب برای تردد ایمن و آرام کاربران جاده‌ای، به‌ویژه رانندگان، اجرا می‌شود.

وی تعامل سازنده میان اداره‌کل راهداری، شرکت‌های حمل‌ونقل و انجمن‌های صنفی را از عوامل موفقیت این مجموعه دانست و گفت: این همکاری و همدلی در مسیر خدمت‌رسانی بهتر به مردم با قدرت ادامه خواهد یافت.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، جابه‌جایی زائران اربعین حسینی را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه حمل‌ونقل عنوان کرد و افزود: برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات لازم برای انتقال مطلوب زائران اربعین در استان انجام شده و همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بسیج خواهد شد.

وی از تشدید نظارت‌ها بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل و انجمن‌های صنفی خبر داد و خاطرنشان کرد: نظارت‌های ویژه با هدف ارتقای کیفیت خدمات، حفظ حقوق مردم و ارائه خدمات مطلوب در ایام اربعین و سایر مأموریت‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/