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وضعیت ناسالم و نارنجی آلودگی هوا در دو شهر خوزستان

وضعیت ناسالم و نارنجی آلودگی هوا در دو شهر خوزستان
کد خبر : 1813692
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هوای دو شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» قرار دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱:۰۰ امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، شاخص کیفیت هوا براساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شوش ۱۴۴ و بهبهان ۱۰۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است. 

همچنین هوای اهواز، کارون، دزفول، گتوند، شوشتر، آبادان، هندیجان و آغاجاری در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.

 

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