وضعیت ناسالم و نارنجی آلودگی هوا در دو شهر خوزستان

همچنین هوای اهواز، کارون، دزفول، گتوند، شوشتر، آبادان، هندیجان و آغاجاری در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.