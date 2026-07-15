وضعیت ناسالم و نارنجی آلودگی هوا در دو شهر خوزستان
هوای دو شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» قرار دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۱۱:۰۰ امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه، شاخص کیفیت هوا براساس اندازهگیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه شوش ۱۴۴ و بهبهان ۱۰۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» و «نارنجی» بوده است.
همچنین هوای اهواز، کارون، دزفول، گتوند، شوشتر، آبادان، هندیجان و آغاجاری در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نبوده است.