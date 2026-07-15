به گزارش ایلنا از همدان، سید مسعود حسینی پیش از ظهر امروز به مناسبت روز فناوری اطلاعات، در دیدار با کارکنان سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان با قدردانی از تلاش‌های این مجموعه اظهار کرد: سازمان فناوری اطلاعات امروز یکی از نقاط قوت شهرداری همدان است و اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر، بستر مناسبی برای حرکت به سمت مدیریت هوشمند شهری فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه گام‌های ارزشمندی در مسیر هوشمندسازی برداشته شده است، تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، پروژه‌های مهمی در حوزه زیرساخت، سامانه‌های الکترونیکی و توسعه فناوری به نتیجه رسیده و امروز خروجی این اقدامات قابل دفاع است.

شهردار همدان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در مدیریت شهری گفت: دیجیتالی‌سازی اسناد، تبدیل اطلاعات و پرونده‌های شهرداری به داده‌های قابل تحلیل و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی هوشمند، از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی شهرداری است که می‌تواند سرعت، دقت و کیفیت تصمیم‌گیری را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

وی افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حوزه املاک، پرونده‌های حقوقی، مصوبات، آرشیو اسناد و سایر اطلاعات شهرداری، علاوه بر جلوگیری از اتلاف زمان و منابع، ارزش افزوده قابل توجهی برای مدیریت شهری ایجاد خواهد کرد.

حسینی همچنین توسعه زیرساخت‌هایی همچون فیبر نوری، تکمیل سامانه‌های هوشمند و گسترش خدمات الکترونیک را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و خاطرنشان کرد: تحقق چشم‌انداز شهر هوشمند نیازمند تداوم حمایت از پروژه‌های فناوری اطلاعات و تلاش مضاعف متخصصان این حوزه است.

مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان نیز با تشریح برنامه‌های این سازمان گفت: پروژه‌های حوزه دولت الکترونیک، زیرساخت‌های شبکه، هوشمندسازی، داده‌های مکانی، آموزش و توسعه سامانه‌ها از ابتدای هر سال به صورت دقیق برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و میان واحدهای تخصصی تقسیم می‌شود و روند اجرای آن‌ها به‌طور مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

جواد مختاری افزود: هدف سازمان آمار و فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های هوشمند، ارتقای کیفیت خدمات الکترونیکی و ایجاد بسترهای نوین برای ارائه خدمات سریع، دقیق و شفاف به شهروندان است.

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