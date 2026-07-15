مدیریت مصرف برق ضامن پایداری شبکه در روزهای حساس پیشرو است/ آسیبهای جنگ ۴۰ روزه و گرمای بیسابقه، بهرهبرداری از شبکه برق را دشوارتر کرده است
مدیرعامل شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط خاص صنعت برق کشور پس از جنگ ۴۰ روزه و همزمانی آن با موج شدید گرما، گفت: مدیریت مصرف برق از سوی مشترکان مهمترین عامل حفظ پایداری شبکه سراسری در روزهای پیشرو است و صرفهجویی در این مقطع یک ضرورت فنی، ملی و مسئولانه محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، سید محسن صدر با بیان اینکه صنعت برق کشور در ماههای اخیر با شرایطی متفاوت و پیچیده روبهرو بوده است، اظهار کرد: بخشی از زیرساختها و تجهیزات صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه دچار آسیب شد که اگرچه با تلاش شبانهروزی متخصصان صنعت برق بخش عمدهای از این خسارات جبران شده است، اما آثار فنی آن همچنان بر فرآیند بهرهبرداری از شبکه باقی مانده و حساسیت تأمین برق پایدار را افزایش داده است.
وی افزود: از سوی دیگر افزایش کمسابقه دمای هوا در استان سیستان و بلوچستان و سراسر کشور موجب رشد چشمگیر مصرف برق بهویژه در بخش سرمایشی شده است و این در حالی است که دمای بالا علاوه بر افزایش بار شبکه، راندمان تجهیزات انتقال و فوقتوزیع برق را نیز کاهش داده و بهرهبرداری از شبکه را با دشواری بیشتری همراه میکند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان با اشاره به ویژگیهای اقلیمی استان تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی جغرافیایی، فاصله زیاد مراکز جمعیتی، اقلیم گرم و خشک و ثبت دماهای بسیار بالا در بسیاری از مناطق همواره یکی از استانهای حساس در حوزه تأمین برق به شمار میرود که در چنین شرایطی حفظ پایداری شبکه نیازمند همکاری همه مشترکان است.
صدر ادامه داد: همکاران صنعت برق در بخشهای بهرهبرداری، تعمیرات و دیسپاچینگ به صورت شبانهروزی در حال پایش وضعیت شبکه و آمادهباش کامل هستند تا برق پایدار برای مردم، مراکز درمانی، صنایع، بخش کشاورزی و سایر مشترکان تأمین شود اما استمرار این پایداری بدون همراهی مردم امکانپذیر نخواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف مؤثرترین راهکار عبور موفق از روزهای اوج بار است، گفت: تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد، خودداری از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج مصرف، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و استفاده بهینه از انرژی، نقش تعیینکنندهای در کاهش فشار بر شبکه برق دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: امروز صرفهجویی در مصرف برق تنها یک توصیه اقتصادی نیست بلکه اقدامی مسئولانه در راستای حفظ پایداری شبکه برق کشور و استمرار خدمترسانی به همه هموطنان است و هر کیلووات ساعت صرفهجویی کمک مستقیمی به کاهش فشار بر تجهیزات شبکه و جلوگیری از بروز محدودیتهای احتمالی خواهد کرد.
صدر در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم استان، ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری مشترکان و تلاش بیوقفه کارکنان صنعت برق، شبکه برق استان و کشور با کمترین چالش از دوره اوج مصرف تابستان عبور کند.