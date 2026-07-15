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پایان خونین اختلافات خانوادگی در بیرجند؛ قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد

پایان خونین اختلافات خانوادگی در بیرجند؛ قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد
کد خبر : 1813624
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فرمانده انتظامی بیرجند با بیان دستگیری عامل قتل فردی در مرکز استان خراسان جنوبی که در پی اختلافات خانوادگی رخ داده بود، گفت: متهم این پرونده در کمتر از یک ساعت توسط پلیس شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ مهدی شکوهی‌راد با تشریح جزئیات این حادثه اظهارکرد: در پی دریافت گزارش وقوع یک فقره قتل در بیرجند، موضوع بلافاصله در دستور کار ویژه تیم‌های عملیاتی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با حضور فوری تیم‌های پلیس در محل و بررسی‌های اولیه مشخص شد که مقتول بر اثر ضربات سلاح سرد (چاقو) جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با بیان اینکه بررسی‌های تخصصی کارآگاهان و تیم‌های اطلاعاتی منجر به شناسایی سریع متهم شد، عنوان کرد: با بهره‌گیری از فنون پلیسی و اقدامات اقناع‌سازی، متهم که همسر مقتول بود، در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ شکوهی‌راد با بیان روند قضایی این پرونده تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی تحویل داده شده است.

وی با ابراز تاسف از بروز چنین حوادثی، بر ضرورت مهارت‌آموزی در مواجهه با چالش‌های زندگی تاکید کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از جرایم خشن، از جمله قتل، ریشه در اختلافات حل‌نشده خانوادگی و ناتوانی در کنترل خشم دارد.

سرهنگ شکوهی‌راد اظهارکرد: خانواده‌ها، بزرگان و معتمدین جامعه باید نسبت به ناهنجاری‌های رفتاری در محیط خانواده حساسیت بیشتری داشته باشند، بهره‌گیری از مشاوران متخصص و همچنین ارتقای سعه صدر در میان زوجین می‌تواند از وقوع بسیاری از جنایات مشابه که تبعات جبران‌ناپذیر اجتماعی و روانی به همراه دارد، پیشگیری کنند.

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