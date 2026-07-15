پایان خونین اختلافات خانوادگی در بیرجند؛ قاتل در کمتر از یک ساعت دستگیر شد
فرمانده انتظامی بیرجند با بیان دستگیری عامل قتل فردی در مرکز استان خراسان جنوبی که در پی اختلافات خانوادگی رخ داده بود، گفت: متهم این پرونده در کمتر از یک ساعت توسط پلیس شناسایی و بازداشت شد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ مهدی شکوهیراد با تشریح جزئیات این حادثه اظهارکرد: در پی دریافت گزارش وقوع یک فقره قتل در بیرجند، موضوع بلافاصله در دستور کار ویژه تیمهای عملیاتی پلیس قرار گرفت.
وی افزود: با حضور فوری تیمهای پلیس در محل و بررسیهای اولیه مشخص شد که مقتول بر اثر ضربات سلاح سرد (چاقو) جان خود را از دست داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با بیان اینکه بررسیهای تخصصی کارآگاهان و تیمهای اطلاعاتی منجر به شناسایی سریع متهم شد، عنوان کرد: با بهرهگیری از فنون پلیسی و اقدامات اقناعسازی، متهم که همسر مقتول بود، در کمتر از یک ساعت شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ شکوهیراد با بیان روند قضایی این پرونده تصریح کرد: متهم برای سیر مراحل قانونی و تکمیل تحقیقات به مراجع قضایی تحویل داده شده است.
وی با ابراز تاسف از بروز چنین حوادثی، بر ضرورت مهارتآموزی در مواجهه با چالشهای زندگی تاکید کرد و گفت: بررسیها نشان میدهد بسیاری از جرایم خشن، از جمله قتل، ریشه در اختلافات حلنشده خانوادگی و ناتوانی در کنترل خشم دارد.
سرهنگ شکوهیراد اظهارکرد: خانوادهها، بزرگان و معتمدین جامعه باید نسبت به ناهنجاریهای رفتاری در محیط خانواده حساسیت بیشتری داشته باشند، بهرهگیری از مشاوران متخصص و همچنین ارتقای سعه صدر در میان زوجین میتواند از وقوع بسیاری از جنایات مشابه که تبعات جبرانناپذیر اجتماعی و روانی به همراه دارد، پیشگیری کنند.