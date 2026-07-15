17 ملک بهزیستی همدان از بلاتکلیفی خارج شد

به گزارش ایلنا از همدان، فریدالدین حجت الاسلامی روز چهارشنبه در دیدار استاندار همدان با کارکنان بهزیستی افزود: ۲۵ ملک بهزیستی را برای مولد سازی معرفی کردیم تا برای آینده مددجویان استان تبدیل به احسن شود.

وی همچنین گفت: ساختمان اصلی بهزیستی به علت نداشتن استحکام بنا تخلیه و به این محل که به عنوان آسایشگاه و شیرخوارگاه در نظر گرفته شده منتقل شد با این وجود درخواست می شود فضای اداری مناسبی در اختیار این مجموعه قرار گیرد.

حجت الاسلامی ادامه داد: مکان مناسبی برای ساخت سایت اداری به میزان هزار و ۴۰۰ متر مربع وجود دارد که امید می رود با رفع تعارض ها، زمینه ساخت ستاد اصلی بهزیستی مهیا شود.

وی از بلاتصدی بودن تقریبا نیمی از پست های بهزیستی همدان به عنوان یکی از مشکلات مهم این دستگاه نام برد و گفت: ۴۵ درصد پست های سازمان بهزیستی همدان بلاتصدی است و این موضوع به صورت مکتوب با عناوین پستی در اختیار استانداری قرار داده شده است.

مدیرکل بهزیستی همدان ابراز امیدواری کرد: با فراهم شدن امکان جذب نیرو، کمک شود تا ۱۷۰ مسولییت و خدمت بهزیستی را به خوبی ادا کنیم.

وی بیان کرد: افزایش اعتبارات بهزیستی میانگین ملی ۵۶ درصد بود که در استان همدان با ۵۶ درصد افزایش به ۱۱۲ درصد رسیده است.

مدیرکل بهزیستی همدان همچنین از استاندار خواست مشاوری در حوزه معلولان برای خود انتخاب کند.

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