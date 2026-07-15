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سقوط تویوتا هایلوکس به دره در لنگرود؛ ۳ نفر جان باختند

سقوط تویوتا هایلوکس به دره در لنگرود؛ ۳ نفر جان باختند
کد خبر : 1813606
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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گیلان از واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس به دره در روستای سرلیل لنگرود خبر داد و گفت: این حادثه متأسفانه ۳ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی سلیمی از وقوع حادثه واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس به دره در روستای سرلیل از توابع بخش اطاقور شهرستان لنگرود خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله تیم‌های امدادی پایگاه شهدای امدادگر شهرستان لنگرود (تالش محله) به همراه آمبولانس و خودروی ست نجات به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل هلال‌احمر گیلان با بیان اینکه در این حادثه ۴ نفر آسیب دیده‌اند، گفت: متأسفانه ۳ نفر از سرنشینان این خودرو به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند و یک مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

سلیمی با اشاره به حضور ۵ نفر از نجاتگران هلال‌احمر در محل حادثه، افزود: عملیات رهاسازی ۳ نفر از جانباختگان توسط تیم‌های هلال‌احمر انجام شد و اجساد پس از رهاسازی به مکان امن منتقل و تحویل عوامل نیروی انتظامی گردید.

وی تصریح کرد: در این حادثه علاوه بر هلال‌احمر، عوامل اورژانس و نیروی انتظامی نیز در صحنه حضور داشتند و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی منطقه و انتقال مصدوم انجام شد.

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