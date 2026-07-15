سقوط پل هوایی در سراوان رشت بر اثر باز شدن اتاق یک تریلی کمپرسی.
رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به برخورد یک تریلی کمپرسی با پل هوایی در محدوده سراوان رشت گفت: در این حادثه به کسی آسیب نرسید
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ صفاری گفت: حوالی ساعت ۱۷ روز گذشته یک دستگاه تریلی کمپرسی در مسیر سراوان به سمت امامزاده هاشم در مسیر جنوب به شمال در حرکت بود که اتاق کمپرسی آن به دلیل نقص فنی باز میشود و با عرشه پل هوایی حوالی منطقه سراوان رشت برخورد میکند.
وی با بیان اینکه بر اثر این برخورد عرشه پل سقوط میکند افزود: مسیر امامزاده هاشم به سمت سراوان رشت باز بوده، اما مسیر مقابل دقایقی مسدود شد که با تلاش ماموران پلیس راه رشت قزوین و همچنین با استفاده از منابع محلی در آن محدوده مانند بیل مکانیکی و لودر جاده باز و عرشه پل به کنار جاده منتقل شد.
صدای سرهنگ صفاری رییس پلیس راه گیلان شامگاه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ ضبط شده است.