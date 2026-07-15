پیدا شدن نوجوان گمشده در رشت پس از چهار روز

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ علیرضا حدادی گفت: در پی ارجاع پرونده مفقودی نوجوان ۱۴ ساله به پلیس آگاهی و با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان بلافاصله تحقیقات خود را برای پیدا کردن این نوجوان آغاز کردند.

وی با بیان اینکه این نوجوان ۴ روز پیش از خانه خارج شده بود افزود: خانواده این نوجوان با تأخیر موضوع را به پلیس اطلاع دادند که این اقدام، روند پیگیری‌ها را با چالش مواجه کرد.

رئیس پلیس آگاهی گیلان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت پس از وصول پرونده با اقدامات فنی محل حضور این نوجوان را که در منزل یکی از دوستانش بود، شناسایی کردند.

سرهنگ علیرضا حدادی با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی سریع موضوعات انتظامی به پلیس از شهروندان خواست در صورت وقوع چنین حوادثی، به علت اهمیت زمان و پیگیری سرنخ‌ها بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دهند و از تعلل خودداری کنند.

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