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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان:

توزیع 52 هزار تن کود شیمیایی برای حمایت از گندمکاران همدان

توزیع 52 هزار تن کود شیمیایی برای حمایت از گندمکاران همدان
کد خبر : 1813593
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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، از توزیع ۵۲ هزار تُن کود کشاورزی برای گندم‌کاران همدانی خبر داد و بر اهمیت تغذیه بهینه گیاهی برای تحقق جهش تولید در این محصول راهبردی تاکید کرد.

به گزارش ایلنا از همدان، بهروز الیاسی چهارشنبه ۲۴ تیر در نشست با کشاورزان استان همدان، با اشاره به گزارش‌های آماری سازمان جهاد کشاورزی استان، اظهار  کرد: در سال زراعی جاری، ۴۲۵ هزار هکتار از اراضی استان همدان به کشت گندم اختصاص یافته است که از این میزان، ۷۲ هزار هکتار به صورت آبی و ۳۵۳ هزار هکتار به صورت دیم کشت شده است.

 وی با بیان اینکه تامین تغذیه بهینه گیاهی، رکن اصلی افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد در واحد سطح است، افزود: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با هدف پشتیبانی از تولید گندم و تحقق امنیت غذایی، برنامه‌ریزی‌های دقیقی را برای تامین و توزیع به‌موقع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان انجام داده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در ادامه تصریح کرد: در همین راستا و تا تاریخ ۲۳ تیر سال‌جاری، ۵۲ هزار تُن انواع کودهای کشاورزی یارانه‌ای تامین و میان بهره‌برداران و گندم‌کاران سراسر استان توزیع شده است.

الیاسی ضمن قدردانی از تلاش‌های کشاورزان برای تولید این محصول استراتژیک، خاطرنشان کرد: این شرکت با تمام ظرفیت، متعهد به تامین نهاده‌های مورد نیاز در طول فصل زراعی است تا با انتقال دانش تغذیه گیاهی و توزیع کودهای باکیفیت، گامی مؤثر در راستای کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کمی و کیفی محصول گندم در استان همدان برداشته شود.

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