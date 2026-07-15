یک منبع آگاه در گفتوگو با ایلنا:
حمله بامدادی به یکی از مراکز نظامی بمپور ۷ شهید و حدود ۵۰ مجروح برجا گذاشت
یک منبع آگاه که از نخستین نیروهای امدادی حاضر در محل حمله بامداد گذشته به یکی از مراکز نظامی شهرستان بمپور بوده، با تشریح جزئیات این حادثه گفت: این حمله بخشهایی از فرماندهی، آسایشگاه سربازان و مهمانسرای این مرکز را هدف قرار داد و بر اساس برآوردها ۷ نفر شهید و حدود ۵۰ نفر مجروح شدند.
یک منبع آگاه که در ساعات اولیه پس از حمله در محل حادثه حضور داشته است، درباره جزئیات حمله بامداد گذشته رژیم صهیونیستی و آمریکا به یکی از مراکز نظامی شهرستان بمپور، در گفت و گو با ایلنا، گفت: این حمله حدود ساعت ۰۰:۰۵ بامداد رخ داد و بخشهای مختلف این مرکز از جمله ساختمان فرماندهی، آسایشگاه سربازان و مهمانسرا را هدف قرار داد.
وی با بیان اینکه نیروهای امدادی پس از اطلاعرسانی شهروندان و تماس با اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند، افزود: ما از نخستین گروههایی بودیم که همراه نیروهای هلالاحمر در محل حادثه حضور پیدا کردیم.
این منبع آگاه درباره تلفات حادثه اظهار کرد: به دلیل اینکه محل حادثه یک مرکز نظامی است، اعلام آمار رسمی بر عهده مراجع مسئول و فرمانداری است و به ما تأکید شده از اعلام آمار خودداری کنیم.
با این حال، وی با اشاره به برآوردهای اولیه گفت: ۷ نفر در این حمله به شهادت رسیدند و شمار مجروحان نیز کمتر از ۵۰ نفر است.
این منبع آگاه همچنین درباره وضعیت نیروهای حاضر در این مرکز گفت: ظرفیت این مجموعه حدود یکهزار و ۸۰۰ نفر است، اما در زمان وقوع حمله حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در محل حضور داشتند.
وی درباره وضعیت مجروحان نیز اظهار کرد: مجروحان به مراکز درمانی منتقل شدهاند و تا آخرین اطلاعی که داشتم، حال عمومی آنها مساعد بوده است.