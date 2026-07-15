حمله بامدادی به یکی از مراکز نظامی بمپور ۷ شهید و حدود ۵۰ مجروح برجا گذاشت

یک منبع آگاه که در ساعات اولیه پس از حمله در محل حادثه حضور داشته است، درباره جزئیات حمله بامداد گذشته رژیم صهیونیستی و آمریکا به یکی از مراکز نظامی شهرستان بمپور، در گفت و گو با ایلنا، گفت: این حمله حدود ساعت ۰۰:۰۵ بامداد رخ داد و بخش‌های مختلف این مرکز از جمله ساختمان فرماندهی، آسایشگاه سربازان و مهمانسرا را هدف قرار داد.



وی با بیان اینکه نیروهای امدادی پس از اطلاع‌رسانی شهروندان و تماس با اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند، افزود: ما از نخستین گروه‌هایی بودیم که همراه نیروهای هلال‌احمر در محل حادثه حضور پیدا کردیم.



این منبع آگاه درباره تلفات حادثه اظهار کرد: به دلیل اینکه محل حادثه یک مرکز نظامی است، اعلام آمار رسمی بر عهده مراجع مسئول و فرمانداری است و به ما تأکید شده از اعلام آمار خودداری کنیم.



با این حال، وی با اشاره به برآوردهای اولیه گفت: ۷ نفر در این حمله به شهادت رسیدند و شمار مجروحان نیز کمتر از ۵۰ نفر است.



این منبع آگاه همچنین درباره وضعیت نیروهای حاضر در این مرکز گفت: ظرفیت این مجموعه حدود یک‌هزار و ۸۰۰ نفر است، اما در زمان وقوع حمله حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر در محل حضور داشتند.



وی درباره وضعیت مجروحان نیز اظهار کرد: مجروحان به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و تا آخرین اطلاعی که داشتم، حال عمومی آن‌ها مساعد بوده است.

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