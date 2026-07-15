نماینده شیراز و زرقان تاکید کرد؛
اعلام فهرست شرکتهای بزرگ فارس با پرونده مالیاتی خارج از استان
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر ضرورت ثبت درآمدهای مالیاتی واحدهای بزرگ اقتصادی در محل فعالیت و تولید آنها، خواستار شناسایی و انتقال پرونده مالیاتی شرکتهای بزرگ فعال در استان فارس به ادارهکل امور مالیاتی استان شد.
به گزارش ایلنا، جعفر قادری در نامهای خطاب به مدیرکل امور مالیاتی استان فارس با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در تعیین سهم استانها از منابع و اعتبارات توسعهای اظهار کرد: میزان درآمدهای مالیاتی وصولشده هر استان یکی از شاخصهای مهم در تخصیص اعتبارات و منابع توسعهای به شمار میرود.
وی افزود: ضروری است مالیات واحدهای بزرگ اقتصادی که محل فعالیت، تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده آنها در استان فارس قرار دارد، حتیالامکان در همین استان وصول و ثبت شود تا سهم واقعی فارس از ظرفیتهای اقتصادی خود مشخص شود.
قادری با اشاره به وضعیت برخی بنگاههای بزرگ اقتصادی استان گفت: طی سالهای گذشته پرونده مالیاتی تعدادی از شرکتهای بزرگ از جمله پالایشگاه پارسیان، آلومینیوم جنوب، پتروشیمی شیراز، پالایشگاه شیراز و برخی دیگر از مجموعههای اقتصادی در سطح ملی یا خارج از استان رسیدگی شده و مالیات آنها نیز در همان مراجع وصول شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که بخش عمده آثار اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی و زیرساختی فعالیت این واحدها متوجه استان فارس است و طبیعی است که درآمدهای مالیاتی ناشی از فعالیت آنها نیز باید در محاسبات درآمدی استان لحاظ شود.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ثبت و وصول مالیات این شرکتها در استان فارس میتواند موجب تعیین دقیقتر سهم استان از منابع و اعتبارات و همچنین تقویت ظرفیتهای توسعهای شود.
قادری از مدیرکل امور مالیاتی فارس خواست فهرست تمامی واحدهای بزرگ اقتصادی استان که همچنان پرونده مالیاتی آنها در سطح ملی یا خارج از استان رسیدگی میشود و مالیات آنها خارج از فارس وصول میشود، تهیه و اعلام کند.
وی همچنین خواستار بررسی امکان انتقال پرونده مالیاتی این شرکتها به ادارهکل امور مالیاتی استان شد و تأکید کرد: در مواردی که از نظر قوانین و مقررات امکان انتقال وجود دارد، این اقدام باید با اولویت انجام شود تا مالیات حاصل از فعالیت این واحدها در استان فارس وصول و در درآمدهای مالیاتی استان منظور شود.
قادری افزود: در صورت وجود موانع قانونی، اداری یا ساختاری، لازم است گزارشی جامع شامل وضعیت موجود، مستندات قانونی، محدودیتها و پیشنهادهای اصلاحی تهیه شود تا موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع ذیربط پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: تحقق این موضوع علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی فارس، میتواند زمینه ارتقای سهم استان از اعتبارات ملی، توسعه زیرساختها، اجرای پروژههای عمرانی و رفع بخشی از مشکلات موجود را فراهم کند.