به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اشاره به روند اجرای انتخابات اتحادیه‌های صنفی در استان اظهار کرد: در راستای سیاست‌های دولت الکترونیک، تحقق حکمرانی هوشمند و اجرای دقیق قانون نظام صنفی، از تیرماه سال جاری انتخابات هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی در رسته‌های مختلف به صورت الکترونیکی و در محل اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس برگزار شده است.

وی افزود: این روند برای سایر اتحادیه‌های صنفی استان نیز به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا فرآیند انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بازرسان اتحادیه‌ها با سرعت، دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.

رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف استان فارس ادامه داد: انتخابات برگزار شده با حضور نمایندگان استانداری، اتاق اصناف، دستگاه‌های نظارتی و سایر مراجع ذی‌ربط، در فضایی سالم، شفاف، رقابتی و قانونمند برگزار شد و اعضای منتخب هیأت‌مدیره و بازرسان پس از کسب آرای قانونی، فعالیت خود را در اتحادیه‌های مربوط آغاز خواهند کرد.

مجرب با تأکید بر اهمیت توسعه انتخابات الکترونیکی در نظام صنفی گفت: افزایش شفافیت، سلامت فرآیند انتخابات، کاهش خطاهای اجرایی، تسریع امور، افزایش دقت در شمارش آرا و تقویت اعتماد فعالان صنفی از مهم‌ترین مزایای این شیوه جدید برگزاری انتخابات است.

وی با بیان اینکه تحول دیجیتال در ساختار اصناف یک ضرورت است، افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، آموزش‌های تخصصی، استفاده از روش‌های علمی و به‌کارگیری الگوهای نوین مدیریتی در اتحادیه‌های صنفی، موجب ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش رضایتمندی مردم خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به جایگاه مهم اصناف در اقتصاد کشور اظهار کرد: اصناف یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی هستند و مدیریت کارآمد اتحادیه‌های صنفی می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی بازار، حمایت از حقوق تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان و تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی داشته باشد.

وی ادامه داد: واحدهای صنفی به عنوان حلقه ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، با توزیع صحیح کالا و خدمات، تسهیل مبادلات اقتصادی و گردش نقدینگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پویایی اقتصاد کشور ایفا می‌کنند.

مجرب تأکید کرد: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با مردم، نقش مهمی در تنظیم بازار، تأمین نیازهای جامعه، ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش رضایتمندی عمومی دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توانمندسازی اتحادیه‌های صنفی، توسعه آموزش‌های تخصصی و استفاده از فناوری‌های نوین، از الزامات تحقق اقتصاد هوشمند، توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

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