طرح سامان در توزیع برق شیراز به ایستگاه ۲۲۲۲ رسید
دو هزار و دویست و بیست و دومین مرحله اجرای تعمیرات پیشگیرانه در قالب طرح سامان شرکت توزیع نیروی برق شیراز با هدف افزایش پایداری شبکه و کاهش خاموشیهای ناخواسته، این بار در خط ۴۰۱ باباحاجی شهرستان کوار استان فارس اجرا شد.
به گزارش ایلنا، رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه این شرکت توزیع نیروی برق شیراز اظهار کرد: این عملیات در خط ۴۰۱ باباحاجی کوار انجام شد و به عنوان یکی از اقدامات مهم فنی، با هدف ارتقای کیفیت خدمات، افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشیها اجرا میشود.
محمدصادق برزگری،افزود: طرح «سامان» با هدف ارائه راهکارهای عملیاتی و فنی برای بهینهسازی عملکرد شبکههای توزیع برق، افزایش بهرهوری، ارتقای پایداری شبکه، حرکت به سمت نگهداشت هوشمند، اجرای اصول تعمیرات پیشگیرانه و کاهش چشمگیر خاموشیهای بدون برنامه طراحی و اجرا شده است.
رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز ادامه داد: در مرحله ۲۲۲۲ تعمیرات پیشگیرانه خطوط فشار متوسط، عملیات فنی و تخصصی روی خط ۴۰۱ باباحاجی (فیدر پونه) در محدوده برق کوار انجام شد.
برزگری با اشاره به جزئیات این عملیات گفت: کاورینگ شبکه، تعویض مقرههای معیوب، آچارکشی، عایقدار کردن جمپرها، ریگلاژ شبکه و دیگر اقدامات تخصصی از جمله فعالیتهایی بود که در این مرحله با همکاری هفت گروه عملیاتی و دو دستگاه بالابر انجام شد.
وی خاطرنشان کرد: در این مرحله از تعمیرات پیشگیرانه، ۷۵ مورد عیب حاد در شبکه شناسایی و رفع شد که این موضوع نشاندهنده دقت، تخصص و تلاش تیمهای اجرایی در ارتقای کیفیت شبکه برقرسانی است.
رئیس اداره تعمیر و نگهداری شبکه شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اشاره به سابقه اجرای تعمیرات پیشگیرانه در این شرکت گفت: آغاز این فعالیتها در خطوط فشار متوسط به سالهای گذشته و دوره مدیریت محمدرضا منصوریصبا، مدیر وقت امور خدمات فنی شبکه، بازمیگردد و با ایده «تعمیرات گروهی زیر نور آفتاب» که بیش از ۱۲ سال پیش توسط محسن بیغرض، مدیر سابق امور خدمات فنی شبکه ارائه شد، به صورت تیمی و جهادی ادامه پیدا کرد.
وی افزود: این روند در دوره مدیریت عبدالرحیم حامدی، مدیر فعلی امور خدمات فنی شبکه، با قدرت ادامه یافته و امروز به مناطق مختلف و فیدرهای پرعارضه شرکت توزیع نیروی برق شیراز رسیده است.
برزگری تبدیل امور خدمات فنی به بازویی قابل اعتماد در شرایط بحران، بهبود مدیریت بحران، ارائه طرح «تعمیرات گروهی زیر نور آفتاب»، تبدیل آن به فرهنگ تعمیرات پیشگیرانه در سطح شرکت، افزودن دستورکارهای پیشگیرانه (ES-RS) به دستورکارهای اضطراری و استفاده از ظرفیت گروههای اتفاقات و تعمیرات برای اجرای اقدامات پیشگیرانه را از جمله اقدامات ماندگار در مسیر موفقیت طرح سامان عنوان کرد.
وی با قدردانی از تلاش کارکنان بهرهبرداری در امورها، نواحی و حوزه ستادی معاونت بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز گفت: هدف از اجرای این طرح، ارتقای سطح خدمات به مشترکان و افزایش رضایتمندی آنان است و امیدواریم با تداوم این اقدامات تخصصی، شاهد بهبود مستمر عملکرد شبکههای توزیع برق باشیم.
برزگری با بیان اینکه طرح سامان مخفف «سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت» است، افزود: این طرح نقش مؤثری در افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش خاموشیها، ارتقای کیفیت برقرسانی و استفاده بهینه از منابع دارد و میتواند به عنوان الگویی موفق در حوزه نگهداری شبکه مورد استفاده قرار گیرد.
وی ادامه داد: با بهرهگیری از دادههای دقیق، پایش مستمر تجهیزات و تصمیمگیری هدفمند، علاوه بر افزایش بهرهوری، هزینههای نگهداری شبکه نیز کاهش یافته و زمینه رضایتمندی بیشتر مشترکان فراهم میشود.
گفتنی است شهرستان کوار در فاصله ۴۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد و خدمات برقرسانی این منطقه توسط شرکت توزیع نیروی برق شیراز ارائه میشود.