بررسی ۱۴ پرونده تخلف دهیاریهای البرز در نخستین نشست کمیته انضباط کار
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز از بررسی ۱۴ پرونده مرتبط با عملکرد دهیاریهای استان در نخستین جلسه کمیته انضباط کار با ترکیب جدید اعضا و حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از البرز، فرزانه معدنکن با اشاره به برگزاری نخستین نشست کمیته انضباط کار دهیاریهای استان اظهار کرد: این جلسه با هدف رسیدگی به گزارشهای حاصل از ارزیابیهای میدانی سازمان بازرسی کل استان از عملکرد دهیاریها برگزار شد.
وی با تأکید بر نقش این کمیته در ارتقای سلامت اداری و افزایش کارآمدی دهیاریها افزود: رسیدگی دقیق، منصفانه و کارشناسی به پروندهها، در کنار ارائه راهکارهای پیشگیرانه، میتواند به کاهش تخلفات، بهبود عملکرد دهیاریها و افزایش اعتماد عمومی به نظام مدیریت روستایی منجر شود.
مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای نظارتی و کارشناسی برای اصلاح فرآیندهای اجرایی و پیشگیری از تخلفات تأکید کرد.
در ادامه این نشست، ۱۴ پرونده بر اساس گزارشهای سازمان بازرسی کل استان مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی مستندات، استماع دفاعیات افراد و تبادل نظر اعضای کمیته، تصمیمات لازم مطابق مقررات اتخاذ شد.
به گفته معدنکن، استمرار نظارت بر عملکرد دهیاریها، صیانت از سلامت نظام اداری و ارتقای انضباط کاری از مهمترین اهداف فعالیت این کمیته در استان البرز است.