اعلام محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در جادههای شمال
رئیس پلیسراه مازندران از اعمال محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی کشور از امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تا شنبه ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ خبر داد.
سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اعلام کرد: محدودیتهای ترافیکی در محورهای چالوس، هراز و سوادکوه از امروز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغازشده و تا صبح روز شنبه ۲۷ تیرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج-چالوس، هراز و سوادکوه ممنوع است.
رئیس پلیسراه مازندران همچنین با اشاره به محدودیتهای مقطعی در محور چالوس اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس مسدود میشود و از ساعت ۱۶ نیز مسیر مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه درخواهد آمد. این محدودیتها تا ساعت ۲۴ ادامه خواهد داشت.
وی از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم سفرهای پایان هفته، ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها و محدودیتهای ترافیکی اطلاع حاصل کنند.