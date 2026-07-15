تأمین پایدار انرژی واحدهای تولیدی در اولویت قرار گرفت

به گزارش ایلنا از البرز، عزیزاله افضلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز از برگزاری جلسه کمیته انرژی استان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان خبر داد و اظهار کرد: تأمین پایدار انرژی بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و مدیریت بهینه مصرف از اولویت‌های اصلی استان در دوره اوج مصرف است.

افضلی گفت: این نشست با هدف بررسی آخرین وضعیت تأمین انرژی، مدیریت مصرف و اتخاذ تصمیمات لازم برای تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی برگزار شد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی هماهنگ در حوزه انرژی افزود: با توجه به تأکیدات وزارت کشور بر تأمین پایدار انرژی و حفظ روند تولید، دستگاه‌های اجرایی باید با هم‌افزایی و هماهنگی، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی را اجرایی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تصریح کرد: در این جلسه، وضعیت تأمین برق، گاز و فرآورده‌های نفتی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات‌رسان برای مدیریت شرایط اوج مصرف و تأمین نیاز واحدهای تولیدی اتخاذ شد.

افضلی با تأکید بر اینکه حفظ چرخه تولید از اولویت‌های مدیریت استان است، خاطرنشان کرد: کمیته انرژی استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند تأمین انرژی بخش‌های صنعت، کشاورزی و تولید را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد تا از بروز وقفه در فعالیت واحدهای اقتصادی جلوگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت مشارکت فعال دستگاه‌های مسئول، از جمله شرکت‌های برق، گاز، پخش فرآورده‌های نفتی، شهرک‌های صنعتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان جهاد کشاورزی در اجرای مصوبات کمیته انرژی تأکید کرد.

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