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فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف انبار احتکار مواد شوینده به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد در خرم‌آباد

کشف انبار احتکار مواد شوینده به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد در خرم‌آباد
کد خبر : 1813529
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فرمانده انتظامی لرستان از کشف یک انبار احتکار مواد شوینده به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان خرم‌آباد خبر داد و گفت: پلیس با هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی، آرامش بازار و معیشت مردم را هدف قرار دهد، با اقتدار و بدون هیچ‌گونه اغماض برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر» روز چهارشنبه بیست و چهارم تیر ماه در گفت و گو با خبرنگران در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با احتکار کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه، از احتکار مقادیر قابل توجهی مواد شوینده توسط فرصت‌طلبان و سودجویان در شهرستان خرم‌آباد مطلع شدند. 

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی پس از انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و میدانی و با هماهنگی مرجع قضائی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار مذکور، مقادیر قابل‌توجهی انواع مواد شوینده احتکار شده و فاقد مدارک قانونی را کشف کردند. 

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه انبار مذکور پلمب و یک نفر در این رابطه دستگیر شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شد. 

سردار هاشمی‌فر با اشاره به اینکه ارزش کالاهای کشف‌شده برابر نظر کارشناسان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: مقابله با احتکار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از اولویت‌های پلیس امنیت اقتصادی است و این مأموریت با جدیت و به‌صورت مستمر در سراسر استان دنبال می‌شود.

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