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دادستان مرکز استان:

ابطال ۵ هزار پروانه فعالیت صوری ناوگان حمل و نقل عمومی در گلستان/ کشف مصرف ۶۶ میلیون لیتری سوخت توسط ناوگان غیرواقعی

ابطال ۵ هزار پروانه فعالیت صوری ناوگان حمل و نقل عمومی در گلستان/ کشف مصرف ۶۶ میلیون لیتری سوخت توسط ناوگان غیرواقعی
کد خبر : 1813518
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دادستان مرکز استان گلستان از شناسایی و ابطال حدود ۵ هزار پروانه فعالیت غیرواقعی در حوزه حمل‌ونقل استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از گلستان، مهدی رزاقی‌نژاد با علام این خبر گفت: بررسی‌ها نشان داد در برخی شهرهای استان، تعداد قابل توجهی پروانه فعالیت برای ناوگان درون‌شهری صادر شده بود که هیچ تناسبی با جمعیت و ظرفیت حمل‌ونقل آن مناطق نداشت. 

رزاقی‌نژاد ادامه داد: با ورورد دادسرای استان به این‌عدم تناسب، مشخص شد هزاران دستگاه خودرو با وجود دریافت سهمیه سوخت، هیچ فعالیتی در محل صدور پروانه نداشته‌اند و در همین راستا تاکنون حدود ۵ هزار پروانه فعالیت غیرواقعی شناسایی و باطل شده است. 

وی تصریح کرد: بررسی‌های فنی دادسرای مرکز استان نشان می‌دهد فقط در یک مورد خودروهای دارای پروانه‌های صوری از یکی از شهرهای استان طی ۱۶ ماه حدود ۶۶ میلیون لیتر سوخت‌گیری کرده‌اند، در حالی که هیچ تراکنش سوخت‌گیری از کارت سوخت آن‌ها در محدوده جغرافیایی استان گلستان ثبت نشده است! 

دادستان مرکز استان گلستان گفت: دستورات لازم برای شناسایی عوامل، مدیران و سایر افراد دخیل در این تخلفات صادر شده و برخورد قانونی با متخلفان با جدیت ادامه خواهد داشت.

رزاقی نژاد با تأکید بر اینکه مقابله با متخلفان و قاچاقچیان سوخت از اولویت‌های دستگاه قضایی استان است، گفت: با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضایی، تعداد پرونده‌های مرتبط با قاچاق فرآورده‌های نفتی که سال گذشته به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شد، بیش از دو برابر افزایش یافت. همچنین ۲۸ پرونده مهم قاچاق سوخت برای رسیدگی به دادگستری استان ارسال شده است. 

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