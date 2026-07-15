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معاون امنیتی استانداری خوزستان:

تهاجم دشمن آمریکایی به هویزه و دشت آزادگان؛ حملات تلفات جانی نداشت

تهاجم دشمن آمریکایی به هویزه و دشت آزادگان؛ حملات تلفات جانی نداشت
کد خبر : 1813515
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معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از تهاجم دشمن آمریکایی به شهرستان‌های هویزه و دشت آزادگان خبر داد و گفت: در این حملات یک سیلوی ذخیره گندم در هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان هدف اصابت پرتابه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: ساعاتی قبل یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: بررسی ابعاد این حملات از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

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