معاون امنیتی استانداری خوزستان:
تهاجم دشمن آمریکایی به هویزه و دشت آزادگان؛ حملات تلفات جانی نداشت
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از تهاجم دشمن آمریکایی به شهرستانهای هویزه و دشت آزادگان خبر داد و گفت: در این حملات یک سیلوی ذخیره گندم در هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان هدف اصابت پرتابه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، ولیالله حیاتی اظهار کرد: ساعاتی قبل یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: این حملات هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: بررسی ابعاد این حملات از سوی دستگاههای مسئول در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.