تهاجم دشمن آمریکایی به هویزه و دشت آزادگان؛ حملات تلفات جانی نداشت

به گزارش ایلنا، ولی‌الله حیاتی اظهار کرد: ساعاتی قبل یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: بررسی ابعاد این حملات از سوی دستگاه‌های مسئول در حال انجام است و اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

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