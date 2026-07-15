به گزارش ایلنا، شهردار شیراز در جریان بازدید از این پروژه که در قالب سلسله بازدیدهای نظارتی مدیریت شهری از طرح‌های عمرانی و خدماتی انجام شد، با اشاره به اهمیت ویژه این مجموعه اظهار کرد: علاوه بر بازدیدهای میدانی مستمر، در محل کار خود نیز به صورت مستقیم روند اجرای پروژه را دنبال می‌کنم و دوربینی به‌صورت دائمی بر این پروژه نصب شده تا لحظه‌به‌لحظه پیشرفت آن رصد شود.

محمدحسن اسدی در این بازدید افزود: امروز با چشمان خود حجم عظیم عملیات اجرایی را مشاهده می‌کنید؛ اینجا دیگر یک پارک آبی معمولی نیست، بلکه یک شهر آبی با امکاناتی فراتر از تصور و استانداردهای رایج کشور است.

شهردار شیراز با تأکید بر تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریت شهری و عوامل اجرایی برای تکمیل فاز نخست این پروژه بیان کرد: تمام تلاش ما بر این است که فاز نخست شهر آبی شیراز در هفته دولت امسال و تا پایان مردادماه به بهره‌برداری برسد.

اسدی ادامه داد: با وجود تحریم‌ها، تورم و شرایط دشوار اقتصادی، اجازه ندادیم هیچ مانعی روند پیشرفت این پروژه ملی را متوقف کند و اجرای آن با جدیت ادامه یافت.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این مجموعه گفت: شهر آبی شیراز با برخورداری از ۲۱ سرسره آبی در دو بخش بزرگسالان و کودکان، یکی از متفاوت‌ترین مجموعه‌های تفریحی کشور خواهد بود.

به گفته شهردار شیراز، ۱۵ سرسره در بخش بزرگسالان و ۶ سرسره در بخش کودکان طراحی شده که در زمره بلندترین سرسره‌های آبی کشور قرار می‌گیرند و از سرسره‌های پرسرعت و مارپیچ گرفته تا مسیرهای ماجراجویانه، تجربه‌ای متفاوت و هیجان‌انگیز را برای بازدیدکنندگان رقم خواهند زد.

اسدی با تأکید بر اینکه شهر آبی شیراز فراتر از یک پارک آبی معمولی طراحی شده است، اظهار داشت: این مجموعه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و رعایت استانداردهای بین‌المللی، مجموعه‌ای کامل از خدمات تفریحی، ورزشی و گردشگری را در اختیار شهروندان و گردشگران قرار خواهد داد.

وی افزود: استخر موج‌ساز به مساحت یک هزار و ۱۰۰ مترمربع برای شبیه‌سازی امواج دریا، رودخانه تفریحی ۳۰۰ متری برای گردش و آرامش، سایت موج‌سواری و غواصی به همراه بخش‌های آموزشی، سونای خشک و بخار مجهز به فناوری‌های پیشرفته، جکوزی‌های لوکس، سالن‌های VIP، حمام ترکی، حوضچه نمک، خدمات ماساژ و همچنین سیستم پیشرفته تصفیه و بازیافت آب با رویکرد حفظ محیط زیست، از جمله امکانات پیش‌بینی شده برای این مجموعه است.

ابرپروژه شهر آبی در بزرگراه حسینی الهاشمی در شمال‌غرب شیراز واقع شده و به دلیل قرار گرفتن در یکی از محورهای اصلی و راهبردی شهر، دسترسی آسان شهروندان از نقاط مختلف شیراز به این مجموعه را فراهم می‌کند.

شهردار شیراز با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از این پروژه گفت: کمتر خانواده‌ای در شیراز وجود دارد که نام این ابرپروژه را نشنیده باشد و از نونهالان و نوجوانان گرفته تا خانواده‌ها، گردشگران و توریست‌ها، همگی در انتظار افتتاح این مجموعه هستند.

وی افزود: شهر آبی نه تنها برای شیراز، بلکه برای کل کشور یک زیرساخت مهم و حیاتی در حوزه گردشگری و تفریحات مدرن خواهد بود و آثار و نتایج آن فراتر از یک پروژه شهری و در مقیاس ملی نمایان خواهد شد.

اسدی در پایان با بیان اینکه «به‌زودی تولد یک رؤیا در شمال‌غرب شیراز رقم خواهد خورد»، ابراز امیدواری کرد: با افتتاح فاز نخست شهر آبی در هفته دولت، شیراز به قطب تفریحات آبی ایران و یکی از مدرن‌ترین مقاصد گردشگری خاورمیانه تبدیل خواهد شد و تحولی اساسی در زیرساخت‌های گردشگری کشور رقم خواهد خورد.

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