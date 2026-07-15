به گزارش ایلنا، در این پویش، از مردم، کسبه، صاحبان صنایع و دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است با رعایت الگوهای مصرف بهینه، نقش خود را در عبور موفق از روزهای پرمصرف تابستان ایفا کنند.

خاموش کردن تجهیزات برقی غیرضروری، تنظیم دمای کولرها روی دمای مناسب، استفاده نکردن همزمان از وسایل پرمصرف و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.