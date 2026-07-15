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شرکت برق منطقه‌ای فارس تاکید کرد؛

همراهی خانه‌ها، بازار و ادارات برای عبور از روزهای گرم

همراهی خانه‌ها، بازار و ادارات برای عبور از روزهای گرم
کد خبر : 1813501
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با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در روزهای گرم سال، شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر با اجرای پویش «قرار همدلی» بر ضرورت همراهی همه مشترکان خانگی، تجاری و اداری برای مدیریت مصرف و حفظ پایداری شبکه برق تأکید کرده است.

به گزارش ایلنا، در این پویش، از مردم، کسبه، صاحبان صنایع و دستگاه‌های اجرایی خواسته شده است با رعایت الگوهای مصرف بهینه، نقش خود را در عبور موفق از روزهای پرمصرف تابستان ایفا کنند.

خاموش کردن تجهیزات برقی غیرضروری، تنظیم دمای کولرها روی دمای مناسب، استفاده نکردن همزمان از وسایل پرمصرف و مدیریت مصرف در ساعات اوج بار از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کند.

شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار تنها مسئولیت یک مجموعه نیست، اعلام کرده است استمرار خدمت‌رسانی و جلوگیری از بروز محدودیت‌های مصرف، نیازمند مشارکت و همکاری همه بخش‌های جامعه است.

بر این اساس، شعار «همه سر قراریم» به عنوان دعوتی عمومی برای همدلی و همراهی مشترکان در مدیریت مصرف برق مطرح شده تا با کاهش مصرف غیرضروری، امکان تأمین برق پایدار برای همه فراهم شود.

 

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