به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این رابطه آمده است: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان ایلام در خصوص تداوم گرمای هوا در این استان، در راستای کاهش مصرف انرژی فعالیت کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه شهرستان دهلران در روز چهارشنبه 24 تیرماه 1405 تعطیل خواهد بود.

در اطلاعیه صادر شده از سوی روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری ایلام به نحوه فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی شهرستان دهلران در روز 24 تیر ماه اشاره شده و در این خصوص عنوان شده است: دستگاه‌های خدمات‌رسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفت‌گردان از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی هستند و خدمات خود را طبق روال معمول ارائه خواهند داد.

در اطلاعیه فوق ذکر شده است: همچنین فعالیت کاری دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه در دیگر شهرستان‌های استان ایلام در روز چهارشنبه 24 تیر ماه 2 ساعت کاهش یافته و زمان اداری در این شهرستان‌ها ساعت 11 صبح به پایان می‌رسد. از شهروندان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تقاضا می‌شود با مدیریت مصرف برق و آب و رعایت الگوی صرفه‌جویی در حفظ پایداری آب و انرژی همکاری کنند.

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