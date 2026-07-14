روابطعمومی استانداری ایلام اعلام کرد:
تعطیلی دستگاههای اجرایی شهرستان دهلران در روز 24 تیر ماه / ساعت کاری سایر شهرستانها 2 ساعت کاهش یافت
روابطعمومی و امور بینالملل استانداری ایلام با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی ادامه افزایش دمای هوا، استقرار موج گرما و با هدف مدیریت مصرف انرژی فعالیت کاری دستگاههای اجرایی شهرستان دهلران روز چهارشنبه 24 تیر ماه تعطیل اعلام میشود. همچنین ساعت کاری دستگاههای اجرایی دیگر شهرستانهای این استان نیز 2 ساعت کاهش یافته و زمان اداری ساعت 11 صبح به پایان میرسد.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این رابطه آمده است: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده و با توجه به پیشبینی ادارهکل هواشناسی استان ایلام در خصوص تداوم گرمای هوا در این استان، در راستای کاهش مصرف انرژی فعالیت کاری تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و شرکتهای بیمه شهرستان دهلران در روز چهارشنبه 24 تیرماه 1405 تعطیل خواهد بود.
در اطلاعیه صادر شده از سوی روابطعمومی و امور بینالملل استانداری ایلام به نحوه فعالیت دستگاههای خدماترسان و امدادی شهرستان دهلران در روز 24 تیر ماه اشاره شده و در این خصوص عنوان شده است: دستگاههای خدماترسان، مراکز درمانی، نیروهای نظامی و انتظامی، واحدهای عملیاتی و نیروهای شیفتگردان از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی هستند و خدمات خود را طبق روال معمول ارائه خواهند داد.
در اطلاعیه فوق ذکر شده است: همچنین فعالیت کاری دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و شرکتهای بیمه در دیگر شهرستانهای استان ایلام در روز چهارشنبه 24 تیر ماه 2 ساعت کاهش یافته و زمان اداری در این شهرستانها ساعت 11 صبح به پایان میرسد. از شهروندان و کارکنان دستگاههای اجرایی تقاضا میشود با مدیریت مصرف برق و آب و رعایت الگوی صرفهجویی در حفظ پایداری آب و انرژی همکاری کنند.