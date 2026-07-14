به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: در دور جدید عهدشکنی و تهاجم دشمن آمریکایی به کشور ایران که از روزهای گذشته آغاز شده، بر اثر اصابت‌های واقع شده از سوی دشمن آمریکایی در استان بوشهر به مکان‌های غیرنظامی آسیب جدی وارد نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به عهدشکنی و تهاجم دشمن آمریکایی از شهروندان تقاضا می‌شود از نزدیک شدن به مناطق مورد حمله خودداری کرده و به ویژه پس از اصابت پرتابه‌های دشمن در این مناطق از تماشای صحنه، فیلمبرداری و یا کسب خبر اجتناب کنند.

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