معاون سیاسی استانداری خبر داد:
حمله دشمن به مناطقی در شهرستانهای دشتی و تنگستان استان بوشهر
معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفت: مناطقی در شهرستانهای دشتی و تنگستان این استان مورد اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت. بر اساس ارزیابیهای اولیه این حملات تاکنون تلفات جانی نداشته است.
به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: در دور جدید عهدشکنی و تهاجم دشمن آمریکایی به کشور ایران که از روزهای گذشته آغاز شده، بر اثر اصابتهای واقع شده از سوی دشمن آمریکایی در استان بوشهر به مکانهای غیرنظامی آسیب جدی وارد نشده است.
وی ادامه داد: با توجه به عهدشکنی و تهاجم دشمن آمریکایی از شهروندان تقاضا میشود از نزدیک شدن به مناطق مورد حمله خودداری کرده و به ویژه پس از اصابت پرتابههای دشمن در این مناطق از تماشای صحنه، فیلمبرداری و یا کسب خبر اجتناب کنند.