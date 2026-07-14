سرپرست جمعیت هلالاحمر جوین خبر داد:
2 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی روستای یوسفآباد شهرستان جوین
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان جوین در استان خراسان رضوی گفت: وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه کامیون با یک دستگاه خودروی سواری 405 در محدوده روستای یوسفآباد این شهرستان، 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا، موسیالرضا زحمتکش به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه کامیون با یک دستگاه خودروی سواری 405 در محدوده روستای یوسفآباد شهرستان جوین، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر استان سمنان اعلام شد.
وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه رانندگی اشاره کرده و ادامه داد: در این راستا بلافاصله تیم امدادی پایگاه شهدای حکمآباد با خودروی نجات به محل وقوع این حادثه اعزام شد. پس از بررسیهای اولیه مشخص شد این حادثه رانندگی 2 کشته و یک مصدوم برجای گذاشته است.
سرپرست جمعیت هلالاحمر شهرستان جوین در استان خراسان رضوی اظهار داشت: پس از اقدامات و کمکهای اولیه، یک نفر مصدوم این حادثه توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد. 2 جانباخته حادثه نیز توسط تیم امدادی و همکاری عوامل آتشنشانی رهاسازی و تحویل عوامل انتظامی شدند.