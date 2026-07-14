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افزایش ۱۹۳ درصدی وصول عوارض آلایندگی

افزایش ۱۹۳ درصدی وصول عوارض آلایندگی
کد خبر : 1813364
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مدیرکل امور مالیاتی استان یزد از رشد چشم‌گیر ۱۹۳ درصدی وصول عوارض آلایندگی در سال جاری خبر داد و گفت: درحال حاضر چالش‌های مربوط به ناترازی انرژی و کاهش ۸ درصدی مالیات‌های مستقیم در استان را از عوامل مؤثر بر تغییرات درآمدهای مالیاتی سال ۱۴۰۴ دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد،  محسن مرداسی امروز در نشستی با اصحاب رسانه استان  اظهار کرد: مالیات صرفاً محدود به اعداد و ارقام در ترازنامه‌های مالی نیست، بلکه باید آن را به عنوان نبض تپنده عدالت و عاملی برای شکوفایی اقتصاد کشور مورد اهتمام قرار داد.

وی در رابطه با تعداد فعالان اقتصادی واجد پرداخت مالیات در استان افزود: هرچند مهلت پایانی ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی سال ۱۴۰۴ هنوز به‌طور دقیق اعلام نشده، اما بر اساس آخرین آمارها، شاهد سیر صعودی در این حوزه هستیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد تصریح کرد: این افزایش یک امتیاز برای حاکمیت و بیانگر پیوند میان دولت و بخش خصوصی است که قطعاً ارزشی بسیار بالاتر از رفراندوم‌های سیاسی دارد.

مرداسی گفت: بنا بر آمار اظهارنامه‌های دریافتی سال ۱۴۰۳، در رابطه با تبصره ۱۰۰، بیش از ۵۳ هزار مورد اظهارنامه با ابراز مالیاتی ۷۷۶ میلیارد تومان ثبت شده است.

وی همچنین اعلام کرد: اظهارنامه‌های مشاغل در همین سال، بیش از ۷۵۰۰ مورد با ابراز ۳۰۸ میلیارد تومان و بیش از ۷۸۰۰ شرکت نیز اظهارنامه‌های خود را با ابراز ۴.۶ همت ارائه کرده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد در ادامه گفت: مجموع اظهارنامه‌های مالیاتی و عوارض ارائه شده طی چهار ماهه نخست سال گذشته، افزون بر ۳۸ هزار مورد با ابراز مالیاتی ۱.۸ همت بوده است.

مرداسی با اشاره به کاهش ۶۸ میلیارد تومانی وصولی مالیات‌های استان در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، تأکید کرد: بازگشت به شرایط صعودی درآمدهای مالیاتی در استان در دستور کار است؛

وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت متغیرهای زیادی بر مالیات‌ستانی مؤثر بوده‌اند که از اهم آن‌ها می‌توان به وقوع جنگ تحمیلی، ناترازی انرژی و مسائل اقتصادی موجود، به‌ویژه برای استان‌های صنعتی مانند یزد اشاره کرد.

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