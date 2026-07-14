سرمربی فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان: زمین اختصاصی، مهمترین نیاز فوتبال ساحلی استان است +فیلم
سرمربی تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان با تأکید بر اینکه کمبود زیرساختها همچنان مهمترین چالش این رشته در استان است، گفت: فوتبال ساحلی هرمزگان برای تداوم موفقیتهای خود به یک زمین اختصاصی استاندارد نیاز دارد؛ در عین حال باشگاه با حفظ شاکله اصلی تیم و تکیه بر بازیکنان بومی، فصل جدید لیگ برتر را با هدف کسب عنوان قهرمانی آغاز خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، منصور مدارایی، سرمربی تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان، در نشست خبری با خبرنگاران با قدردانی از حمایتهای مجموعه فولاد هرمزگان اظهار کرد: خوشبختانه با برنامهریزی مناسب باشگاه، پرداخت مطالبات و امور مالی به موقع انجام شد و همین موضوع باعث شد نقلوانتقالات تیم نیز در زمان مناسب آغاز شود.
وی افزود: حدود یک ماه تا آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال ساحلی باقی مانده و باشگاه موفق شده است قرارداد نزدیک به ۹۰ درصد بازیکنان فصل گذشته را تمدید کند. همچنین با حمایت مدیریت باشگاه، تا هفته آینده ترکیب تیم تکمیل خواهد شد تا فولاد هرمزگان با آمادگی کامل وارد مسابقات شود.
مدارایی با اشاره به سیاست بومیسازی در باشگاه فولاد هرمزگان گفت: با هماهنگی مدیر امور ورزش و حمایت مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان، استفاده از بازیکنان بومی در اولویت قرار گرفته و به همین دلیل تعدادی از بازیکنان غیربومی از ترکیب تیم خارج شدهاند. برنامه باشگاه این است که طی دو سال آینده حدود ۹۰ درصد بازیکنان تیم از فوتبالیستهای مستعد هرمزگان باشند.
وی با بیان اینکه هرمزگان از ظرفیتهای کمنظیری در رشتههای ساحلی برخوردار است، افزود: نگاه مدیریت جدید فولاد هرمزگان به رشتههای ساحلی، نگاه ارزشمندی است؛ چرا که ورزشکاران این استان به دلیل همجواری با دریا، استعدادهای فراوانی در رشتههایی مانند فوتبال ساحلی، والیبال ساحلی و سایر ورزشهای آبی دارند و این ظرفیت باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.
سرمربی فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان با تأکید بر اینکه هدف اصلی تیم در فصل جدید کسب عنوان قهرمانی است، اظهار داشت: شرایط رقابتها نسبت به سالهای گذشته بسیار سختتر شده است، زیرا تیمهای مدعی که سابقه قهرمانی در لیگ برتر را دارند، سرمایهگذاری گستردهای انجام دادهاند. از سوی دیگر، قهرمان لیگ ایران سهمیه حضور در رقابتهای جهانی را به دست میآورد و این موضوع اهمیت مسابقات را دوچندان کرده است.
وی خاطرنشان کرد: حضور موفق در لیگ برتر، علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، در حفظ جایگاه و رنکینگ بینالمللی فوتبال ساحلی ایران نیز تأثیرگذار است و به همین دلیل فولاد هرمزگان با تمام توان برای تکرار قهرمانی تلاش خواهد کرد.
مدارایی با اشاره به حضور نماینده ایران در رقابتهای جام باشگاههای جهان گفت: مسابقات جام باشگاههای جهان آبانماه در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد و فولاد هرمزگان نیز برای حضور قدرتمند در این رقابتها برنامهریزی کرده است.
وی یکی از مهمترین مشکلات فوتبال ساحلی هرمزگان را کمبود زیرساختهای مناسب دانست و افزود: مهمترین دغدغه ما، نداشتن زمین اختصاصی برای تمرین و برگزاری مسابقات است. سال گذشته این موضوع مشکلات زیادی برای تیم ایجاد کرد و امیدواریم با همکاری شهرداری و سایر مسئولان استان، امکان استفاده از زمین استاندارد برای تمرینات و مسابقات فراهم شود.
سرمربی تیم فوتبال ساحلی فولاد هرمزگان همچنین به وضعیت بازیکنان بومی در تیم ملی اشاره کرد و گفت: برخی بازیکنان هرمزگانی پس از انتقال به باشگاههای دیگر، بدون انجام مسابقه رسمی به تیم ملی دعوت شدند، در حالی که همین بازیکنان زمانی که در فولاد هرمزگان حضور داشتند، با وجود عملکرد مطلوب چنین فرصتی پیدا نکردند.
وی تأکید کرد: فصل گذشته موفقیت تیم بزرگسالان و امید فولاد هرمزگان حاصل کار گروهی بود و بسیاری از بازیکنان بومی استان در این مدت پیشرفت قابل توجهی داشتند. امیدواریم با استمرار این نگاه، در سالهای آینده شاهد حضور تعداد بیشتری از فوتبالیستهای هرمزگانی در تیم ملی باشیم.
مدارایی در پایان ابراز امیدواری کرد با حفظ شاکله اصلی تیم، تکمیل نفرات جدید و حمایت هواداران و مسئولان، فولاد هرمزگان بتواند فصلی موفق را پشت سر بگذارد و بار دیگر برای استان هرمزگان افتخارآفرینی کند.