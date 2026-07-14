سرمربی فولاد هرمزگان: ۷۰ درصد ترکیب تیم را بازیکنان بومی تشکیل میدهند/ هدف ما تبدیل هرمزگان به قطب فوتسال کشور است +فیلم
سرمربی تیم فوتسال فولاد هرمزگان، در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سیاستهای باشگاه در فصل جدید لیگ برتر، اظهار کرد: از ابتدای حضور فولاد هرمزگان در لیگ برتر، برنامهای سهساله برای تثبیت تیم و حرکت به سمت بومیسازی تدوین شد و اکنون این برنامه با جدیت در حال اجراست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، علی امیری، سرمربی تیم فوتسال فولاد هرمزگان، در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به سیاستهای باشگاه در فصل جدید لیگ برتر، اظهار کرد: از ابتدای حضور فولاد هرمزگان در لیگ برتر، برنامهای سهساله برای تثبیت تیم و حرکت به سمت بومیسازی تدوین شد و اکنون این برنامه با جدیت در حال اجراست.
وی افزود: از فصل گذشته روند استفاده از بازیکنان بومی آغاز شد و امسال نیز ادامه یافته است، بهگونهای که حدود ۷۰ درصد بازیکنان حاضر در تمرینات تیم از فوتسالیستهای هرمزگانی هستند.
حفظ شاکله تیم و اعتماد به استعدادهای آکادمی
امیری با بیان اینکه باشگاه از انجام خریدهای پرهزینه و غیرمنطقی پرهیز کرده است، گفت: تلاش کردیم تا حد امکان شاکله اصلی تیم حفظ شود و متناسب با بودجه، تنها دو تا سه بازیکن جدید جذب شدند. همچنین جای خالی بازیکنانی که قراردادشان به پایان رسیده بود با نفرات مناسب پر شد و در سایر پستها از ظرفیت بازیکنان جوان آکادمی باشگاه بهره گرفتیم.
وی ادامه داد: بیشترین تمرکز ما روی جوانان آکادمی فولاد هرمزگان بوده است تا استعدادهایی که طی سالهای اخیر شناسایی و پرورش یافتهاند، فرصت حضور در تیم بزرگسالان را پیدا کنند.
سرمربی فولاد هرمزگان با قدردانی از مربیان ردههای پایه افزود: زحمات اصلی بر عهده مربیان پایه است و امیدواریم در پایان فصل بتوانیم نتیجهای درخور این تلاشها کسب کنیم.
امیری با اشاره به حمایت مدیران باشگاه از سیاست بومیسازی گفت: با تأکید مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان و مدیر امور ورزش باشگاه، نگاه ویژهای به استفاده از بازیکنان بومی وجود دارد و برنامهریزی شده است طی دو تا سه سال آینده، تیمی متشکل از استعدادهای پرورشیافته استان در لیگ برتر به میدان برود.
وی اظهار داشت: اگر این برنامه مطابق پیشبینیها پیش برود، هرمزگان میتواند به معنای واقعی کلمه به یکی از قطبهای اصلی فوتسال کشور تبدیل شود.
سرمربی فولاد هرمزگان با اشاره به ظرفیت بالای فوتسال استان گفت: باشگاه از رده نونهالان تا امید در لیگهای برتر کشور تیمداری میکند و همین موضوع باعث شده استعدادهای زیادی در استان رشد کنند.
امیری افزود: امسال دو بازیکن فولاد هرمزگان به تیم ملی بزرگسالان و هفت بازیکن دیگر به تیمهای ملی ردههای پایه دعوت شدهاند که هشت نفر از این بازیکنان بومی استان هرمزگان هستند؛ موضوعی که نشاندهنده موفقیت برنامههای استعدادیابی باشگاه است.
گلایه از مشکلات زیرساختی و سالن تمرین
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات زیرساختی ورزش استان اظهار کرد: فولاد هرمزگان نقش خود را در توسعه ورزش استان ایفا کرده و در بخش آقایان، بانوان و تمامی ردههای پایه تا بزرگسالان فعالیت میکند، اما این مسیر باید با همراهی مسئولان ادامه یابد.
امیری با بیان اینکه دو هفته از آغاز تمرینات تیم گذشته است، گفت: متأسفانه هنوز امکان تمرین در سالن استاندارد و محل برگزاری مسابقات برای تیم فراهم نشده و این موضوع روند آمادهسازی را با مشکل مواجه کرده است.
وی از مسئولان استان خواست با رفع مشکلات اداری، شرایط استفاده تیم از سالن استاندارد را هرچه سریعتر فراهم کنند تا بازیکنان بتوانند در شرایط مناسب برای حضور در لیگ آماده شوند.
سرمربی فولاد هرمزگان از برگزاری اردوی آمادهسازی تیم در مشهد خبر داد و گفت: تیم بهزودی در اردویی دو هفتهای و یک تورنمنت چهارجانبه در مشهد مقدس شرکت خواهد کرد تا بازیکنان به آمادگی مطلوب برای آغاز لیگ برتر برسند.
امیری در پایان با اشاره به جوان بودن ترکیب فولاد هرمزگان از هواداران خواست همچون فصلهای گذشته از این تیم حمایت کنند و گفت: با اعتماد به بازیکنان جوان و بومی، آینده روشنی برای فوتسال هرمزگان متصور هستیم و امیدواریم با حمایت هواداران، بتوانیم نتایجی در شأن مردم استان کسب کنیم.